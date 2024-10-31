Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели

СКА и «Локомотив» в нынешнем сезоне выглядят явными фаворитами Западной конференции. Ярославцы играют очень ровно и без явных спадов, особенно впечатляет грамотная и дисциплинированная игра «Локо» в обороне. Впрочем, этим команда Игоря Никитина славится уже не первый год. Армейцы же после небольшой пробуксовки на старте набрали невероятный ход в последнее время, выиграв семь последних матчей. Их очную встречу еще до начала можно было смело назвать главной игрой недели. И она не разочаровала никого.