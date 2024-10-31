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Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели

Армейцам не помогла даже феерическая игра новой звезды КХЛ Ивана Демидова.

Источник: ХК СКА

СКА и «Локомотив» в нынешнем сезоне выглядят явными фаворитами Западной конференции. Ярославцы играют очень ровно и без явных спадов, особенно впечатляет грамотная и дисциплинированная игра «Локо» в обороне. Впрочем, этим команда Игоря Никитина славится уже не первый год. Армейцы же после небольшой пробуксовки на старте набрали невероятный ход в последнее время, выиграв семь последних матчей. Их очную встречу еще до начала можно было смело назвать главной игрой недели. И она не разочаровала никого.

На 19-летнего вратаря СКА Егора Заврагина выпала мощнейшая нагрузка после возвращения из аренды в «Сочи». Он провел шесть полных матчей из последних семи, проведенных армейцами, и все выиграл. Да, не обходился без ошибок, но выглядел уверенно. А вот матч с «Локомотивом» начал не слишком удачно — бросок Александра Полунина Заврагин просто не увидел.

Игра вундеркинда СКА Ивана Демидова — одно из ярчайших впечатлений этого сезона. Его отъезд в «Монреаль» предстоящим летом более чем вероятен, так что остается только наслаждаться его игрой, пока он еще выступает в КХЛ. Именно Демидов сейчас, при наличии Кузнецова, Григоренко, Толчинского и Грицюка, главная ударная сила армейцев в атаке. Рушан Рафиков — один из сильнейших защитников лиги, но Демидов легко от него убежал, а затем играючи расправился с Исаевым.

Если карьера Демидова только начинается, то Александра Радулова — неизбежно клонится к закату. Но даже в 38 лет он остается мастером и одним из самых опасных нападающих лиги. Пусть Радулов уже не такой генератор энергии, как в молодости, но пользы по-прежнему приносит много. Защитники СКА Сапего и Зайцев, кажется, и не сразу поняли, как Радулов так подставил клюшку, проезжая мимо, что шайба оказалась в сетке.

На этом перестрелка первого периода не закончилась. Евгений Кузнецов сравнял счет, но уже в следующей смене Березкин сделал гол для Шалунова. Кто бы мог подумать после такой феерии, что больше голов в этом матче не будет?

СКА быстро перешел на игру в три звена — редко выходили на лед Дедунов и Бардаков, а белорусы Алистров и Сапего присели окончательно. Ярославцы ожидаемо успокоили игру, но шансы спасти матч у армейцев были. Тащил команду на своих плечах Демидов — ему удался такой же проход, как при первом голе, но Гернату удалось, пусть и ценой нарушения, остановить юного таланта соперников.

Но самый верный момент у СКА был уже на последних секундах, когда Заврагина заменили на шестого полевого игрока. После неразберихи на пятаке «Локомотива» шайба отскочила к Глотову, который бросал уже в пустые ворота, но попал в штангу.

Артур Хайруллин

СКА
2:3
2:3, 0:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
30.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12364 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Даниил Исаев
1-й период
04:48
Александр Полунин
(Павел Красковский, Мартин Гернат)
04:58
Иван Демидов
(Сергей Сапего, Сергей Плотников)
14:31
Александр Радулов
(Байрон Фрэз, Марк Ульев)
15:22
Евгений Кузнецов
(Иван Демидов, Арсений Грицюк)
16:09
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
17:13
Энтони Деанджело
2-й период
31:06
Валентин Зыков
32:24
Степан Никулин
3-й период
42:31
Валентин Зыков
44:08
Байрон Фрэз
53:06
Мартин Гернат
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь