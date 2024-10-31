«В пустые ворота надо забивать “с мясом и рисом”. Ротенберг — после поражения от “Локомотива”

Тренер СКА считает, что это не предел: «Давайте вспомним победу в Кубке Гагарина, Олимпиаду. Много ярких воспоминаний и побед связано с Шипой. Он игрок с высоким хоккейным интеллектом, всегда ярко играет и играл. Он олицетворяет наш хоккей, где за счет ума можно обыграть любого соперника. Это же нужно использовать и нам в СКА. Поздравляю от всей души Вадима, желаю еще больше голов. Для Шипы все только начинается, дай Бог ему здоровья. Уверен, он скоро наберет 1000 очков. Благодаря таким игрокам наши детишки идут в хоккейные школы».