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«В пустые ворота надо забивать “с мясом и рисом”. Ротенберг — после поражения от “Локомотива”

В СКА сохраняют оптимизм.

Источник: ХК СКА

30 октября СКА уступил «Локомотиву» в домашней встрече FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3. Из-за поражения прервалась семиматчевая победная серия СКА (31 очко), однако команда все равно сохранила вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (38) выиграл в шестой раз подряд и продолжает лидировать на «Западе».

Все пять шайб были заброшены в первом периоде, причем первые два гола друг от друга отделили 10 секунд. На 4:48 отличился Полунин, на 4:58 — Демидов. Также в матче отметились голами Радулов, Кузнецов и Шалунов.

Роман Ротенберг по традиции провел яркую пресс-конференции по итогам встречи. Главный тренер петербургской команды принимал поздравления со своим профессиональным праздником — днем тренера — и отвечал на вопросы журналистов.

Так, Роман Борисович поздравил Вадима Шипачева — хоккеист минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ (929), обойдя бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина (928).

Тренер СКА считает, что это не предел: «Давайте вспомним победу в Кубке Гагарина, Олимпиаду. Много ярких воспоминаний и побед связано с Шипой. Он игрок с высоким хоккейным интеллектом, всегда ярко играет и играл. Он олицетворяет наш хоккей, где за счет ума можно обыграть любого соперника. Это же нужно использовать и нам в СКА. Поздравляю от всей души Вадима, желаю еще больше голов. Для Шипы все только начинается, дай Бог ему здоровья. Уверен, он скоро наберет 1000 очков. Благодаря таким игрокам наши детишки идут в хоккейные школы».

Говоря об игре, Ротенберг сожалел, что питерцы не реализовывали верные моменты: «Наши пропущенные шайбы — наши ошибки. Мы отступили от нашего плана, будем еще лучше тренироваться. Мы создали много стопроцентных голевых моментов в матче против сильного соперника, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Наши игроки обязаны забивать в пустые ворота. В таких ситуациях надо забивать “с мясом и с рисом”, как говорит Юрзинов».

Еще Роман Борисович ответил на немного философский вопрос — его спросили, кем он считает «Локомотив» с точки зрения охотника: стадом бизонов или медведей. Тренер ответил уклончиво: «Сегодня была поклевка, это самое главное. Когда на рыбалке нет поклевки — настроение плохое».

На матче СКА и «Локомотива» появился тренер «Зенита» Сергей Семак — Ротенберг прокомментировал приход звездного гостя: «Я всегда на связи с тренерским штабом “Зенита”, с Сергеем Богдановичем постоянно общаемся, я смотрю все игры “Зенита”. Очень интересно видеть лучшую команду России, как они добиваются побед. Мне это очень интересно, беру на вооружение многие вещи — и с футбола, и с других видов спорта. Важно всегда развиваться».

А еще тренер армейцев рассказал, можно ли будет увидеть его на игре сине-бело-голубых: «Если сравнить графики “Зенита” и СКА, у нас 68 игр в регулярном чемпионате, а у них 30. Мы постоянно на выезде, играем каждый день, тренируемся каждый день, через день. К сожалению, при всем моем желании, физически просто тяжело. Я не могу бросить свою команду. Но при первой возможности мы поедем всей командой».

2 ноября СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» на выезде. Уфимский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Егор Сергеев

СКА
2:3
2:3, 0:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
30.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12364 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Даниил Исаев
1-й период
04:48
Александр Полунин
(Павел Красковский, Мартин Гернат)
04:58
Иван Демидов
(Сергей Сапего, Сергей Плотников)
14:31
Александр Радулов
(Байрон Фрэз, Марк Ульев)
15:22
Евгений Кузнецов
(Иван Демидов, Арсений Грицюк)
16:09
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
17:13
Энтони Деанджело
2-й период
31:06
Валентин Зыков
32:24
Степан Никулин
3-й период
42:31
Валентин Зыков
44:08
Байрон Фрэз
53:06
Мартин Гернат
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
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