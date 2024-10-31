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«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив дома «Ладе»

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт во встрече за 0,6 секунды до конца первого периода. Заброшенной шайбой отметился Никита Попугаев с передач Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.

На шестой минуте второго периода Линден Вей с передач Райана Спунера и Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Данила Моисеев с передач Арсения Коромыслова и Дениса Баранцева во второй раз в игре вывел тольяттинской клуб вперёд.

В конце третьего периода Трой Джозефс установил окончательный счёт в игре.

Авангард
1:3
0:0, 0:0, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
31.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Сергей Звягин
Олег Браташ
Вратари
Павел Хомченко
Владислав Подъяпольский
Статистика
8
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Лада
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