«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив дома «Ладе»

На шестой минуте второго периода Линден Вей с передач Райана Спунера и Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Данила Моисеев с передач Арсения Коромыслова и Дениса Баранцева во второй раз в игре вывел тольяттинской клуб вперёд.