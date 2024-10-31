«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Уфе, закончилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2). В составе победителей шайбы забросили Павел Шэн (6-я минута), Даниил Гутик (19), Джек Родуолд (54) и Дмитрий Завгородний (59). У хозяев отличились Денис Ян (42) и Артем Горшков (60), впервые отметившийся голом в КХЛ.
«Адмирал» прервал серию из трех поражений и с 21 очком идет на шестом месте в таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев» (22 очка) располагается на четвертой позиции.
В другом матче тольяттинская «Лада» обыграла омский «Авангард» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), одержав вторую выездную победу подряд.