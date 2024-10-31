Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ, прервав серию из трех поражений.

Источник: ХК "Адмирал"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг в Уфе, закончилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2). В составе победителей шайбы забросили Павел Шэн (6-я минута), Даниил Гутик (19), Джек Родуолд (54) и Дмитрий Завгородний (59). У хозяев отличились Денис Ян (42) и Артем Горшков (60), впервые отметившийся голом в КХЛ.

«Адмирал» прервал серию из трех поражений и с 21 очком идет на шестом месте в таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев» (22 очка) располагается на четвертой позиции.

В другом матче тольяттинская «Лада» обыграла омский «Авангард» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), одержав вторую выездную победу подряд.

Адмирал
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь