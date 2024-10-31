«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в четверг в Уфе, закончилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2). В составе победителей шайбы забросили Павел Шэн (6-я минута), Даниил Гутик (19), Джек Родуолд (54) и Дмитрий Завгородний (59). У хозяев отличились Денис Ян (42) и Артем Горшков (60), впервые отметившийся голом в КХЛ.