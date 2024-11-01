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«Авангард» не спас и звёздный новичок, поражения «Торпедо» продолжаются. Итоги дня в КХЛ

«Динамо» одержало очередную минимальную победу, «Салавату» не помогло и раннее подписание вратаря.

Источник: photo.khl.ru

Представляем обзор встреч чемпионата КХЛ за 31 октября 2024 года.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 9, 31.10.2024, 16:30
Авангард
1
Лада
3

За «Авангард» сегодня в очередной раз дебютировал Николай Прохоркин — и главный тренер Сергей Звягин после матча сказал, что он был, возможно, лучшим игроком «Авангарда». Это печальный итог для остальных игроков омского клуба, которые показывали свою лучшую игру в лучшем случае 10 минут за матч. «Лада» сегодня выглядела командой лучших прошлгодних образцов — крепкой, неуступчивой и навязывающей борьбу на каждом участке льда. Победа тольяттинского клуба была заслуженной, а будущее Звягина в который раз за месяц выглядит мрачным.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 9, 31.10.2024, 17:00
Салават Юлаев
2
Адмирал
4

Другой нестабильный топ Востока тоже проиграл дома более скромному сопернику. Павел Шэн заставил вспомнить общекахаэловский мем пятилетней давности, забив команде, где всё ещё работает Николай Цулыгин. «Адмирал» нанёс 36 бросков за матч, словно передавая привет тем, кто считает команду откатной и пассивной. «Салават» уже за шесть минут до конца матча начал играть вшестером, но это никак не помогло команде, которая слишком зависит от своих лидеров и бригады большинства.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 9, 31.10.2024, 19:30
Торпедо
2
Динамо Мн
5

И «Торпедо» и «Динамо» неудачно проводили последние матчи: нижегородцы после сверхрезультативного отрезка матчей повалились вниз по таблице, ставшей на Западе очень плотной. Минчане нанесли за матч 47 бросков, и чуть ли не половина из них пришла с чужого пятака, который был тотально выжжен. Показательно, что четыре шайбы «Динамо» и пяти забили молодые местные игроки. Игорь Ларионов после игры сетовал на усталость и говорил о том, что команде не хватает креатива в центре. Для нижегородцев поражение стало четвёртым подряд и шестым за последние восемь игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 9, 31.10.2024, 19:30
Динамо М
2
Витязь
1

Матчи «Динамо» в последнее время получаются скупыми на голы, но зато московская команда выходит из кризиса, а Максим Моторыгин в воротах выглядит всё увереннее. Сегодня был переигран «Витязь», который сейчас выглядит реальным претендентом на плей-офф. Победный гол был забит Максимом Джиошвили всего через 39 секунд после того, как «Витязь» сравнял счёт.

Егор Торишный

КХЛ: таблица и календарь