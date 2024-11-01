«Авангард» не спас и звёздный новичок, поражения «Торпедо» продолжаются. Итоги дня в КХЛ

И «Торпедо» и «Динамо» неудачно проводили последние матчи: нижегородцы после сверхрезультативного отрезка матчей повалились вниз по таблице, ставшей на Западе очень плотной. Минчане нанесли за матч 47 бросков, и чуть ли не половина из них пришла с чужого пятака, который был тотально выжжен. Показательно, что четыре шайбы «Динамо» и пяти забили молодые местные игроки. Игорь Ларионов после игры сетовал на усталость и говорил о том, что команде не хватает креатива в центре. Для нижегородцев поражение стало четвёртым подряд и шестым за последние восемь игр.