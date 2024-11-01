Ледовый демарш: IIHF отказывается признавать права КХЛ на игроков

Официальных сообщений от IIHF пока не поступило, но, очевидно, это дело времени. Организация заняла выгодную позицию и только обезопасила себя на случай появления будущих мятежников — последователей Криштофа. К двуличию президента Люка Тардифа все уже успели привыкнуть за три года его работы. По-хорошему, отношение к КХЛ и НХЛ со стороны IIHF должно быть равнозначным. Ведь детище Гэри Беттмэна так же не подчиняется международной федерации, как и организация, возглавляемая Алексеем Морозовым. Только в одном случае IIHF готова встать на сторону клуба НХЛ («Филадельфия»), а в другом — не признает нарушение контракта с «Сочи».