Ледовый демарш: IIHF отказывается признавать права КХЛ на игроков

После того как КХЛ вышла из-под юрисдикции IIHF и ФХР, возникла опасность перехода игроков российских клубов в европейские с игнорированием сторонами действующих контрактов. Первый прецедент возник в октябре, когда в Швейцарию уехал словацкий хоккеист «Сочи» Михал Криштоф. Разбираемся, насколько подобные истории могут получить широкое распространение и как лиге предотвратить такие случаи в будущем.
Ослабление позиций
Разбирательства после побега из «Сочи» словацкого форварда Михала Криштофа, который наплевал на действующий контракт с клубом и подписал контракт в Швейцарии, получили продолжение. Случившееся вскрыло проблему, возникшую после отделения КХЛ от Федерации хоккея России, а следовательно, и ее выхода из системы Международной федерации хоккея (IIHF). Соглашения, подписанные в России, юридически не мешают хоккеистам покинуть клуб и перейти в другие команды. Так, собственно, и поступил Криштоф, который уже провел шесть матчей за «Лангнау Тайгерс».
IIHF спокойно отреагировала на скандальный переход нападающего, будто словак не совершил ничего вопиющего. Противоположную реакцию от федерации мы наблюдали, когда ЦСКА подписал контракт с Иваном Федотовым, а КХЛ признала соглашение вратаря, который имел незакрытые обязательства перед «Филадельфией». Армейцам выписали драконовские санкции и денежные штрафы.
Побег Криштофа и мягкая ответная реакция IIHF спровоцировали опасения, что могут последовать и другие случаи отъезда игроков с действующими контрактами в КХЛ. Они только укрепились после проектов нововведений в регламенте международной федерации, о которых стало известно в среду, 30 октября (в публикации E.H.C. Alliance в социальной сети Х).
По этим данным, в ближайшее время IIHF планирует обновить регламент, в котором мировые лиги будут поделены на три категории:
- лиги — члены IIHF (Швеция, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Словакия и другие);
- лиги, не входящие в состав IIHF, но признанные федерацией (НХЛ);
- другие лиги, не входящие в состав IIHF (КХЛ, канадская BCHL).
Нововведение позволит избежать спорных ситуаций наподобие дела Криштофа. Хоккеист, имеющий контракт с клубом первой категории, в случае подписания договора с командой третьей категории, получит дисквалификацию на шесть месяцев от участия в международных матчах. Бан коснется и выступления за сборную: в течение трех лет провинившийся хоккеист не сыграет на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Однако все уточнения регламента работают только в пользу IIHF и лиг ее членов. Юридические права КХЛ, которая не входит в состав организации, только ослабли.
— К подобным изменениям в законодательстве IIHF отношусь плохо, — отметил «Известиям» олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Спорт должен быть вне политики, а сегодня его политизируют. Несмотря на все ограничения, мы должны развивать спорт внутри страны, хоккей в том числе. Нас ничего не остановит.
Двойные стандарты
Официальных сообщений от IIHF пока не поступило, но, очевидно, это дело времени. Организация заняла выгодную позицию и только обезопасила себя на случай появления будущих мятежников — последователей Криштофа. К двуличию президента Люка Тардифа все уже успели привыкнуть за три года его работы. По-хорошему, отношение к КХЛ и НХЛ со стороны IIHF должно быть равнозначным. Ведь детище Гэри Беттмэна так же не подчиняется международной федерации, как и организация, возглавляемая Алексеем Морозовым. Только в одном случае IIHF готова встать на сторону клуба НХЛ («Филадельфия»), а в другом — не признает нарушение контракта с «Сочи».
Хочется верить, что новые ограничения не повлекут серьезных изменений в контексте будущего КХЛ. Легионеры, подписывающие контракты в России, понимают, что дорога в свои сборные им почти наверняка закрыта. Или по спортивному принципу, если речь о Канаде или США, или по политическому, если вспоминать отношения с Финляндией, Швецией или Чехией. Новая порция угроз от IIHF не несет большого юридического смысла, а лишь только подчеркивает двуличие организации.
Фактически офис Тардифа своим решением только подтолкнет хоккеистов КХЛ к побегам в другие лиги. Открыта дорога для нарушения договоренностей между клубами разных чемпионатов. Международной организации, отвечающей за развитие и процветание хоккея по всему миру, стоило пресечь выходку Криштофа. Вместо этого IIHF в очередной раз дискредитировала саму себя, заняв нелогичную одностороннюю позицию.
Михаил Скрыль