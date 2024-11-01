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Революция в «Барысе» — это успех или конец? Видеоинтервью комментатора Олейника

Известный казахстанский хоккейный комментатор Александр Олейник в интервью для канала Vesti.kz в YouTube поделился своими мыслями о происходящем в «Барысе». Он разобрал, что пошло не так с начала сезона.

Источник: Кадр из трансляции

«Трансферная политика “Барыса” на старте сезона — это прям дикий провал. Самый, наверное, провал. Из всех трансферов можно выделить только Маклауда.

По мне — вообще не нужно было увольнять Немировски. Если ты пригласил человека и понимаешь, что он состав собрал буквально за день, а потом начали наигрывать, будь тогда любезен — дай ему хотя бы два-три месяца. Да, может быть, через два месяца поставили бы крест на сезоне. Но тогда поставь ему немного другую задачу и скажи: «С какими-то легионерами расстаемся, тяни своих, подключаем местных игроков и тогда уже в концовке сезона пусть ребята получают опыт». У нас, как всегда, все принято кардинально.

Я не думаю, что это в этом сезоне будет самый худший «Барыс». Были прошлый и позапрошлый сезоны, где действительно все очень плохо было. Не думаю точно, что будет хуже. А если мы сейчас еще и обгоним «Амур» (смеется) и закончим выше, то уже, как минимум, будет лучше", — сказал комментатор.

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