Революция в «Барысе» — это успех или конец? Видеоинтервью комментатора Олейника

По мне — вообще не нужно было увольнять Немировски. Если ты пригласил человека и понимаешь, что он состав собрал буквально за день, а потом начали наигрывать, будь тогда любезен — дай ему хотя бы два-три месяца. Да, может быть, через два месяца поставили бы крест на сезоне. Но тогда поставь ему немного другую задачу и скажи: «С какими-то легионерами расстаемся, тяни своих, подключаем местных игроков и тогда уже в концовке сезона пусть ребята получают опыт». У нас, как всегда, все принято кардинально.