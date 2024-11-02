«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 3:2). В основное время у ярославцев шайбы забросили Мартин Гернат (13-я минута) и Артур Каюмов (41). В казанской команде дубль оформил Александр Барабанов (16, 53). Серия буллитов закончилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».