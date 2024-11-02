Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 3:2). В основное время у ярославцев шайбы забросили Мартин Гернат (13-я минута) и Артур Каюмов (41). В казанской команде дубль оформил Александр Барабанов (16, 53). Серия буллитов закончилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

Отдавший голевой пас нападающий «Локомотива» Максим Березкин набрал очки в 11-м матче подряд. В этих встречах он забросил 3 шайбы и сделал 9 передач. На матче присутствовала в качестве болельщика олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова.

«Локомотив» одержал седьмую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 23 матчах. «Ак Барс» с 25 очками после 19 встреч идет третьим на Востоке.

В другом матче череповецкая «Северсталь» дома обыграла пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 7:2.

Ак Барс
2:3
1:1, 0:0, 1:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
1.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8687 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Игорь Никитин
Вратари
Амир Мифтахов
Даниил Исаев
1-й период
12:40
Мартин Гернат
(Александр Елесин, Степан Никулин)
15:59
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
2-й период
34:50
Максим Шалунов
3-й период
40:35
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Андрей Сергеев)
51:40
Павел Красковский
52:08
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
Овертайм
60:17
Митчелл Миллер
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
2
Штрафное время
7
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь