«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 3:2). В основное время у ярославцев шайбы забросили Мартин Гернат (13-я минута) и Артур Каюмов (41). В казанской команде дубль оформил Александр Барабанов (16, 53). Серия буллитов закончилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».
Отдавший голевой пас нападающий «Локомотива» Максим Березкин набрал очки в 11-м матче подряд. В этих встречах он забросил 3 шайбы и сделал 9 передач. На матче присутствовала в качестве болельщика олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова.
«Локомотив» одержал седьмую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 23 матчах. «Ак Барс» с 25 очками после 19 встреч идет третьим на Востоке.
В другом матче череповецкая «Северсталь» дома обыграла пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 7:2.