Никитин — о победе «Локомотива»: «Плотная игра уровня плей-офф. Без характера и мастерства не обойтись»

"Плотная игра уровня плей-офф. Очень доволен, что сыграли такой матч и выиграли его. Без характера и мастерства не обойтись. Не вся игра прошла ровно, с перепадами — здесь нужно добавлять. Что касается Радулова, у него было небольшое повреждение, игры идут через день. Не думаю, что Саня хотел Казани что-то доказать, он всем уже все доказал. Подсказывал ли он во время послематчевой серии (улыбается)? Подсказывать-то можно, но все равно мастерство и психология здесь важны — забить в решающий момент. Конечно, он может молодым ребятам что-то подсказать.