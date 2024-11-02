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Никитин — о победе «Локомотива»: «Плотная игра уровня плей-офф. Без характера и мастерства не обойтись»

Игорь Никитин, главный тренер «Локомотива», подвел итоги матча КХЛ против «Ак Барса».

Источник: Sport24

"Плотная игра уровня плей-офф. Очень доволен, что сыграли такой матч и выиграли его. Без характера и мастерства не обойтись. Не вся игра прошла ровно, с перепадами — здесь нужно добавлять. Что касается Радулова, у него было небольшое повреждение, игры идут через день. Не думаю, что Саня хотел Казани что-то доказать, он всем уже все доказал. Подсказывал ли он во время послематчевой серии (улыбается)? Подсказывать-то можно, но все равно мастерство и психология здесь важны — забить в решающий момент. Конечно, он может молодым ребятам что-то подсказать.

Дуэль вратарей? Они здорово сыграли, но было много решающих факторов — индивидуальное мастерство как с нашей стороны, так и со стороны соперника, характер и уровень функциональной подготовки. Контакты с вратарем соперника? Это от большого желания. Игра была эмоциональная, и допустили ошибку — конечно, на таком попадаться нежелательно", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Ак Барс
2:3
1:1, 0:0, 1:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
1.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8687 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Игорь Никитин
Вратари
Амир Мифтахов
Даниил Исаев
1-й период
12:40
Мартин Гернат
(Александр Елесин, Степан Никулин)
15:59
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
2-й период
34:50
Максим Шалунов
3-й период
40:35
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Андрей Сергеев)
51:40
Павел Красковский
52:08
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
Овертайм
60:17
Митчелл Миллер
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
2
Штрафное время
7
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь