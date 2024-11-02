Чудо-камбэк «Сибири», «Локомотив» никто не может остановить. Итоги дня в КХЛ

«Сибирь» после последних побед конкурентов свалилась на вполне привычное девятое место Востока, что тут же вызвало грустные шуточки в болельщицкой среде. Перед поездкой в Магнитогорск казалось, что шансы прервать неудачную серию не очень велики, и чемпионы, открыв счёт в дебюте встречи, вели в счёте почти весь матч. Однако отпускать преимущество в счёте — вполне типичная история для команд Андрея Разина, и «Сибирь» в третьем периоде быстро превратила 1:3 в 4:3. Победный дубль оформил Владислав Кара.