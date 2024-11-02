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«Амур» не забил в пятом матче подряд, установив антирекорд КХЛ

Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур», проиграв «Адмиралу» дома со счётом 0:5, установил антирекорд КХЛ, не забросив в пятом матче подряд.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, ранее «Амур» проиграл ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5), «Северстали» (0:3) и московскому «Динамо» (0:1).

Отметим, что антирекорд «Спартака» по минутам без заброшенных шайб (317 минут и две секунды) пока не побит. Сейчас серия дальневосточного клуба без голов составляет 307 минут и 13 секунд.

Хабаровчане после 22 матчей имеют в активе 12 очков. Подопечные Виктора Костючёнка располагаются на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Востока. В следующей игре «Амур» примет на своём льду «Авангард» 5 ноября.

Амур
0:5
0:4, 0:1, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вратари
Игорь Бобков
(Дмитрий Лозебников)
Василий Демченко
1-й период
00:54
Джек Родуолд
(Джованни Фьоре, Дмитрий Завгородний)
08:12
Вячеслав Основин
(Дмитрий Соколов, Иван Муранов)
09:08
Георгий Солянников
16:58
Евгений Кулик
16:58
Дмитрий Соколов
17:22
Ефим Гуркин
18:09
Джек Родуолд
(Либор Шулак, Дмитрий Завгородний)
19:13
Дмитрий Соколов
(Иван Муранов, Георгий Солянников)
2-й период
21:21
Дмитрий Завгородний
(Джек Родуолд, Джованни Фьоре)
3-й период
43:05
Арно Дюрандо
43:56
Олег Ли
45:30
Семен Ручкин
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь