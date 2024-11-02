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«Такого больше не повторится». Ротенберг — о поражении «Салавату Юлаеву»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) в команде был разговор с игроками.

Источник: Чемпионат.com

«Понимали, что будет яркая игра. Обоюдоострая игра получилась. Пропущенные шайбы — наши собственные ошибки, наши дисциплина. Поговорили с ребятами, такого больше не повторится. Было бы интереснее, если бы Миша Воробьёв реализовал свой момент. Вернёмся к нашим принципам, которые приносят победы, и в следующем матче увидим совершенно другой хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Для петербуржцев это второе поражение подряд, в прошлый раз команда уступила «Локомотиву».

Салават Юлаев
4:2
1:0, 2:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Роман Ротенберг
Вратари
Александр Самонов
Егор Заврагин
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
08:15
Евгений Кузнецов
09:51
Егор Сучков
(Денис Ян)
15:36
Данил Алалыкин
16:29
Энтони Деанджело
2-й период
22:14
Захар Бардаков
(Григорий Кузьмин, Степан Фальковский)
25:08
Джош Ливо
(Владислав Ефремов, Александр Комаров)
26:43
Григорий Кузьмин
27:36
Павел Дедунов
29:48
Денис Ян
39:00
Артем Пименов
(Джош Ливо, Данил Алалыкин)
3-й период
45:32
Динар Хафизуллин
49:02
Евгений Кузнецов
49:02
Евгений Кузнецов
51:04
Владислав Ефремов
52:02
Михаил Григоренко
(Василий Глотов, Энтони Деанджело)
57:55
Шелдон Ремпал
Статистика
8
Штрафное время
20
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
СКА
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