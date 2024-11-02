«Такого больше не повторится». Ротенберг — о поражении «Салавату Юлаеву»

«Понимали, что будет яркая игра. Обоюдоострая игра получилась. Пропущенные шайбы — наши собственные ошибки, наши дисциплина. Поговорили с ребятами, такого больше не повторится. Было бы интереснее, если бы Миша Воробьёв реализовал свой момент. Вернёмся к нашим принципам, которые приносят победы, и в следующем матче увидим совершенно другой хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.