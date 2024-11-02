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«Хороший урок для него». Ротенберг объяснил удаления Кузнецова в матче с «Салаватом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о дисциплинарном штрафе, которой наложили на Евгения Кузнецова во время матча с «Салаватом».

Источник: Чемпионат.com

2 ноября петербуржцы уступили уфимцам со счётом 2:4.

— С чем связываете неудачный матч Кузнецова?

 — Контроль эмоций. Он жил в другой стране 12 лет, не был здесь. Тогда в Уфе были Сапрыкин, Козлов. Для Кузи каждый день что-то новое. Это хороший урок для него. Он понимает, как может улучшить и игру, и дисциплину. Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Кузнецов заработал 2+10 во время третьего периода в матче с уфимской командой. Малый штраф был наложен за неспортивное поведение и оскорбление судей.

Салават Юлаев
4:2
1:0, 2:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Роман Ротенберг
Вратари
Александр Самонов
Егор Заврагин
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
08:15
Евгений Кузнецов
09:51
Егор Сучков
(Денис Ян)
15:36
Данил Алалыкин
16:29
Энтони Деанджело
2-й период
22:14
Захар Бардаков
(Григорий Кузьмин, Степан Фальковский)
25:08
Джош Ливо
(Владислав Ефремов, Александр Комаров)
26:43
Григорий Кузьмин
27:36
Павел Дедунов
29:48
Денис Ян
39:00
Артем Пименов
(Джош Ливо, Данил Алалыкин)
3-й период
45:32
Динар Хафизуллин
49:02
Евгений Кузнецов
49:02
Евгений Кузнецов
51:04
Владислав Ефремов
52:02
Михаил Григоренко
(Энтони Деанджело, Василий Глотов)
57:55
Шелдон Ремпал
Статистика
8
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
СКА
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