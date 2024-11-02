«Хороший урок для него». Ротенберг объяснил удаления Кузнецова в матче с «Салаватом»

— Контроль эмоций. Он жил в другой стране 12 лет, не был здесь. Тогда в Уфе были Сапрыкин, Козлов. Для Кузи каждый день что-то новое. Это хороший урок для него. Он понимает, как может улучшить и игру, и дисциплину. Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.