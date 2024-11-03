Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барыс» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев третье поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик».

Источник: ХК «Барыс»

Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко.

Это третья победа казахстанской команды за последние четыре матча. 17 и 18 октября в клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. Место главного тренера занял Галым Мамбеталиев, а генеральным директором стал Нурлан Оразбаев.

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 24 матча. «Барыс» располагается на 11-й строчке, заработав 13 очков после 21 игры.

Барыс
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
3.11.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Олег Леонтьев
Вратари
Никита Бояркин
Филипп Долганов
1-й период
06:39
Антон Бурдасов
11:09
Богдан Киселевич
11:41
Кирилл Ураков
18:31
Самат Данияр
18:35
Вячеслав Лещенко
(Райли Барбер, Евгений Митякин)
2-й период
22:58
Антон Бурдасов
29:01
Лукаш Клок
29:44
Кирилл Савицкий
(Никита Камалов, Батырлан Муратов)
3-й период
43:40
Никита Камалов
43:40
Алихан Асетов
43:40
Булат Шафигуллин
43:40
Владислав Леонтьев
57:52
Лукаш Клок
Овертайм
61:57
Кирилл Панюков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Батырлан Муратов
(Барыс)
Статистика
15
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь