«Тренерский штаб питерцев должен подумать». Канарейкин назвал проблему СКА в матчах КХЛ

«Если говорить конкретно, то хоккеисты СКА регулярно неудачно начинают матчи, пропускают первыми, проигрывая стартовые отрезки как по счёту, так и по игре. Вспомните игру со “Спартаком”!
Думаю, что тренерский штаб питерцев должен подумать над решением этой проблемы и воплотить его в жизнь. Даже в матчах, где команда одерживает крупные победы, всегда есть определённые нюансы, над которыми необходимо работать«, — приводит слова Канарейкина “Спорт день за днём”.
Напомним, СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ. У команды 31 очко в 23 матчах.