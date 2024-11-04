«Тренерский штаб питерцев должен подумать». Канарейкин назвал проблему СКА в матчах КХЛ

Думаю, что тренерский штаб питерцев должен подумать над решением этой проблемы и воплотить его в жизнь. Даже в матчах, где команда одерживает крупные победы, всегда есть определённые нюансы, над которыми необходимо работать«, — приводит слова Канарейкина “Спорт день за днём”.