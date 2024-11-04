Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тренерский штаб питерцев должен подумать». Канарейкин назвал проблему СКА в матчах КХЛ

Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин высказался о проблемах СКА в матчах КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Если говорить конкретно, то хоккеисты СКА регулярно неудачно начинают матчи, пропускают первыми, проигрывая стартовые отрезки как по счёту, так и по игре. Вспомните игру со “Спартаком”!

Думаю, что тренерский штаб питерцев должен подумать над решением этой проблемы и воплотить его в жизнь. Даже в матчах, где команда одерживает крупные победы, всегда есть определённые нюансы, над которыми необходимо работать«, — приводит слова Канарейкина “Спорт день за днём”.

Напомним, СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ. У команды 31 очко в 23 матчах.

СКА
КХЛ: таблица и календарь