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В «Ладе» перестали платить зарплату. Команду хотят пересадить на рейсовые самолеты

Власти Самарской области намерены урезать расходы на содержание хоккейной команды «Лада», выступающей в КХЛ, сообщил журналист Алексей Шевченко.

Источник: hclada.ru

«Когда “Лада” (и любой клуб) входит в КХЛ, то предоставляет финансовые гарантии. Но в Тольятти об этом уже забыли. Зарплату не платят больше месяца, премий вообще не давали ни разу, начались и другие сложности. Новый куратор от губернатора начинает “экономить”. Команда, по его мнению, должна летать обычными самолетами. Я думал шутка, но вроде бы все может дойти до того, что игроки разными путями будут лететь после матчей в Москве. На что успеют купить билеты, на том и полетят. Или баулы предлагают не грузить в самолет, а отправлять автобусом. Будут большие вопросы по экипировке. Я описал 10 процентов от проблем», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе будет увеличено финансирование массового спорта за счет перераспределения бюджетных средств из профессиональных спортивных клубов.

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