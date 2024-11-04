Ларионов: Не побоюсь громких слов — это хоккей, который возвращает людей на трибуны

Всё то, чем интересен хоккей, вы увидели в сегодняшнем матче. Интрига, голы, режиссура. Всё то, что радует глаз, и то, что радует людей, которые сегодня были на матче. Конечно, горжусь ребятами, которые нашли в себе силы и выиграли сложный матч. Так рождается коллектив. Так рождаются герои. Все, кто играл сегодня и кто не играл, — это единая часть коллектива. Все они приложили свои усилия для сегодняшнего результата«, — передаёт слова Ларионова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.