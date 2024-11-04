Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ларионов: Не побоюсь громких слов — это хоккей, который возвращает людей на трибуны

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче с московским «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ, в котором нижегородская команда вырвала победу в овертайме (5:4).

Источник: Чемпионат.com

"Начать надо с того, что хочу поблагодарить соперника за хороший хоккей. Хочу поблагодарить абсолютно каждого игрока нашей команды и тех людей, которые были сегодня на стадионе и смотрели игру по телевизору. Не побоюсь сказать громких слов: это хоккей, который возвращает людей на трибуны и приводит новых детей в этот вид спорта.

Всё то, чем интересен хоккей, вы увидели в сегодняшнем матче. Интрига, голы, режиссура. Всё то, что радует глаз, и то, что радует людей, которые сегодня были на матче. Конечно, горжусь ребятами, которые нашли в себе силы и выиграли сложный матч. Так рождается коллектив. Так рождаются герои. Все, кто играл сегодня и кто не играл, — это единая часть коллектива. Все они приложили свои усилия для сегодняшнего результата«, — передаёт слова Ларионова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.

Победив, «Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений в КХЛ.

Динамо М
4:5
2:2, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
4.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8997 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Ларионов
Вратари
Максим Моторыгин
Иван Бочаров
(Иван Кульбаков)
1-й период
00:17
Джордан Уил
(Седрик Пакетт, Никита Гусев)
03:38
Егор Римашевский
05:37
Михаил Абрамов
(Вячеслав Войнов)
09:45
Антон Силаев
11:43
Евгений Свечников
12:10
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа)
2-й период
32:35
Владислав Фирстов
33:57
Игорь Ожиганов
36:58
Вячеслав Войнов
37:10
Джордан Уил
(Бреннан Менелл, Никита Гусев)
3-й период
43:32
Джордан Уил
44:46
Евгений Свечников
(Вячеслав Войнов, Михаил Абрамов)
46:28
Никита Гусев
(Джордан Уил)
48:42
Дмитрий Кагарлицкий
(Даниил Бокун, Артем Мисников)
54:25
Игорь Ожиганов
58:19
Евгений Свечников
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артем Мисников
(Торпедо)
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Павел Пестов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь