Ротенберг: «Попросил Деанджело и Кузнецова не общаться с судьями. Нужно уважать нашу культуру и лигу»

"Я считаю, что, чем меньше мы общаемся с судьями, тем лучше для нас самих. Была ситуация с Тони Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но судья хотел удалить его до конца. Я извинился перед судей, сказал, что это эмоции. Есть еще и языковый барьер. Тони, к сожалению, пока не выучил русский язык. Я не знаю, что он сказал. Я еще раз Тони попросил не общаться с судьями, сконцентрироваться на игре. То же самое сказал Евгению Кузнецову.
Это вопрос менталитета. Наверное, в Северной Америке идет какое-то общение судей и игроков. Женя Кузнецов привык общаться с судьями. Он, бывает, шутит с ними. Если у нас нет таких традиций, тогда нужно просто сконцентрироваться на игре, на хоккее. Тяжело помочь команде, когда ты сидишь в штрафном боксе. Это невозможно. Нужно убрать удаления.
Другая культура и нужно уважать нашу культуру, наши лиги, и не общаться с судьями. Нам надо сконцентрироваться на хоккее, что бы ни происходило, бывают разные ситуации. Это тот урок, которые мы сегодня еще раз получили. Мы это получили в Уфе и повторно этот экзамен не сдали сегодня в Мытищах. Следующий экзамен мы сдадим. Это я вам гарантирую", — заявил Ротенберг на пресс-конференции.