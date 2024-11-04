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Ротенберг: «Попросил Деанджело и Кузнецова не общаться с судьями. Нужно уважать нашу культуру и лигу»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги призвал своих игроков перестать общаться с судьями.

Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

"Я считаю, что, чем меньше мы общаемся с судьями, тем лучше для нас самих. Была ситуация с Тони Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но судья хотел удалить его до конца. Я извинился перед судей, сказал, что это эмоции. Есть еще и языковый барьер. Тони, к сожалению, пока не выучил русский язык. Я не знаю, что он сказал. Я еще раз Тони попросил не общаться с судьями, сконцентрироваться на игре. То же самое сказал Евгению Кузнецову.

Это вопрос менталитета. Наверное, в Северной Америке идет какое-то общение судей и игроков. Женя Кузнецов привык общаться с судьями. Он, бывает, шутит с ними. Если у нас нет таких традиций, тогда нужно просто сконцентрироваться на игре, на хоккее. Тяжело помочь команде, когда ты сидишь в штрафном боксе. Это невозможно. Нужно убрать удаления.

Другая культура и нужно уважать нашу культуру, наши лиги, и не общаться с судьями. Нам надо сконцентрироваться на хоккее, что бы ни происходило, бывают разные ситуации. Это тот урок, которые мы сегодня еще раз получили. Мы это получили в Уфе и повторно этот экзамен не сдали сегодня в Мытищах. Следующий экзамен мы сдадим. Это я вам гарантирую", — заявил Ротенберг на пресс-конференции.

Куньлунь РС
2:1
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
4.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 2437 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Роман Ротенберг
Вратари
Джереми Смит
Павел Мойсевич
1-й период
07:01
Хадсон Элинюк
(Лукас Локхарт)
10:45
Тайлер Граовац
2-й период
30:55
Джейден Хальбгевакс
32:18
Арсений Грицюк
36:38
Иван Выдренков
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
39:39
Командный штраф
3-й период
49:19
Райан Меркли
53:30
Лукас Локхарт
Овертайм
63:01
Евгений Кузнецов
63:07
Рурк Шартье
(Райан Меркли, Дэнни О`Риган)
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Куньлунь РС
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