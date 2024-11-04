Ротенберг: «Попросил Деанджело и Кузнецова не общаться с судьями. Нужно уважать нашу культуру и лигу»

"Я считаю, что, чем меньше мы общаемся с судьями, тем лучше для нас самих. Была ситуация с Тони Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но судья хотел удалить его до конца. Я извинился перед судей, сказал, что это эмоции. Есть еще и языковый барьер. Тони, к сожалению, пока не выучил русский язык. Я не знаю, что он сказал. Я еще раз Тони попросил не общаться с судьями, сконцентрироваться на игре. То же самое сказал Евгению Кузнецову.