Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов назвал ключевой момент в игре с «Витязем»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 4 ноября команда из Минска уступила на домашнем льду «Витязю» (1:4).

Источник: Чемпионат.com

— Ключевой момент — две минуты играли «5 на 3» и не забили. Еще плохой первый период. Он определил ход игры.

— По моей информации, на утренней раскатке отрабатывали большинство «5 на 3». Тогда все получалось.

— Мы отрабатывали «5 на 4».

— Практически все две минуты при «5 на 3» играло одно сочетание. Почему?

— Если не меняли, значит, верили в этих ребят. Только одного защитника поменяли. Они обладают достаточным уровнем мастерства. Но мы в этом сезоне уже часто играли «5 на 3». И не забивали. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

Сейчас минчане на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 22-х матчах.

Динамо Мн
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
4.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 12287 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Вратари
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
Максим Дорожко
1-й период
12:03
Командный штраф
2-й период
23:15
Александр Дарьин
23:15
Руслан Педан
29:19
Командный штраф
30:02
Фредерик Готье
32:43
Сэм Энас
(Джордан Гросс)
39:30
Сергей Кузнецов
3-й период
48:25
Андрей Чивилев
50:19
Сэм Энас
52:18
Сергей Калинин
(Владислав Цицюра, Ярослав Бусыгин)
57:50
Дмитрий Бучельников
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Витязь
КХЛ: таблица и календарь