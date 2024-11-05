Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов назвал ключевой момент в игре с «Витязем»

— Если не меняли, значит, верили в этих ребят. Только одного защитника поменяли. Они обладают достаточным уровнем мастерства. Но мы в этом сезоне уже часто играли «5 на 3». И не забивали. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».