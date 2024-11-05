«Локомотив» — с отрывом лучшая команда КХЛ прямо сейчас. Яролавский поезд не может остановить никто

После проигранного всухую финала в межсезонье менеджмент «Локомотива» не стал делать резких движений. Если раньше бессменному тандему Яковлев — Лукин порой не хватало терпения в отношении главных тренеров, то с появлением Игоря Никитина, не так давно продлившего контракт с клубом еще на два сезона, он стал делать ставку на стабильность костяка и точечную отладку процессов. Пока конкуренты пачками меняли игроков, в Ярославле ограничились всего двумя трансферами на вход, заменив Сергея Андронова не менее рабочим канадцем Байроном Фрэзом и подписав Александра Радулова. И вклад последнего в текущий результат сейчас переоценить сложно. Особенно глядя на его дубль в игре с «Трактором».