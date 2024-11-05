Форвард СКА Евгений Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ

Всего за 20 матчей 32-летний форвард набрал 30 минут штрафа.
Больше Кузнецова штрафных минут только у защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского (32) и нападающего СКА Валентина Зыкова (37).
Напомним, в игре с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов получил 14 минут штрафа, в том числе за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Евгений Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 24 матча.