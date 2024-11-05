«Амур» прервал антирекордную безголевую серию в КХЛ на 359-й минуте

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Антирекордная серия хабаровского «Амура» без заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прервалась на 359-й минуте.
Во вторник в Хабаровске проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и омским «Авангардом». На 52-й минуте матча шайбу забросил нападающий «Амура» Евгений Грачев, сокративший отставание в счете (1:2).
Ранее в этой встрече «Амур» побил антирекорд КХЛ по длительности безголевой серии, с сезона-2012/13 принадлежавший московскому «Спартаку» и составлявший 317 минут и 2 секунды. Новый антирекорд составляет 358 минут 38 секунд.
«Амуру» также принадлежит антирекорд лиги из пяти матчей без заброшенных шайб.