«Амур» проиграл «Авангарду», потерпев девятое подряд поражение в КХЛ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Хабаровске, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Семен Чистяков (33-я минута) и Николай Прохоркин (38). Гол хозяев на счету Евгения Грачева (52).
«Амур» в этом матче побил антирекорд КХЛ по длительности безголевой серии, с сезона-2012/13 принадлежавший московскому «Спартаку» и составлявший 317 минут и 2 секунды. Новый антирекорд составляет 358 минут 38 секунд.
«Авангард», набрав 17 очков в 21 матче, идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший девятое поражение подряд «Амур» занимает последнюю, 12-ю позицию с 12 очками после 23 встреч.