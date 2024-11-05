«Амур» проиграл «Авангарду», потерпев девятое подряд поражение в КХЛ

Встреча, которая прошла во вторник в Хабаровске, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Семен Чистяков (33-я минута) и Николай Прохоркин (38). Гол хозяев на счету Евгения Грачева (52).