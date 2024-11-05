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«Амур» проиграл «Авангарду», потерпев девятое подряд поражение в КХЛ

«Авангард» нанес «Амуру» девятое поражение подряд в матче КХЛ.

Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во вторник в Хабаровске, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Семен Чистяков (33-я минута) и Николай Прохоркин (38). Гол хозяев на счету Евгения Грачева (52).

«Амур» в этом матче побил антирекорд КХЛ по длительности безголевой серии, с сезона-2012/13 принадлежавший московскому «Спартаку» и составлявший 317 минут и 2 секунды. Новый антирекорд составляет 358 минут 38 секунд.

«Авангард», набрав 17 очков в 21 матче, идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший девятое поражение подряд «Амур» занимает последнюю, 12-ю позицию с 12 очками после 23 встреч.

Амур
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
5.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Сергей Звягин
Вратари
Дмитрий Лозебников
Павел Хомченко
1-й период
16:25
Иван Мищенко
2-й период
29:32
Яков Рылов
32:33
Семен Чистяков
(Николай Прохоркин)
37:07
Николай Прохоркин
3-й период
51:25
Евгений Грачев
(Виктор Балдаев, Вячеслав Грецкий)
53:53
Никита Холодилин
58:57
Иван Игумнов
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Авангард
КХЛ: таблица и календарь