Рекордный гол Панина помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в Новосибирске

На шестой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Павел Гоголев и Энди Андреофф. Уфимцы ответили двумя голами в середине второго периода — отличились Шелдон Ремпал и Григорий Панин, ставший автором самого возрастного гола в истории «Салавата Юлаева». За 12 секунд до конца второго периода Гордеев оформил дубль и сравнял счёт в матче. Третий период и овертайм прошли без голов, а по буллитам победу одержал «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Александра Хмелевски.