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Рекордный гол Панина помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 3:2 по буллитам.

Источник: hcsibir.ru

На шестой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Павел Гоголев и Энди Андреофф. Уфимцы ответили двумя голами в середине второго периода — отличились Шелдон Ремпал и Григорий Панин, ставший автором самого возрастного гола в истории «Салавата Юлаева». За 12 секунд до конца второго периода Гордеев оформил дубль и сравнял счёт в матче. Третий период и овертайм прошли без голов, а по буллитам победу одержал «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Александра Хмелевски.

Сибирь
2:3
1:0, 1:2, 0:0, 0:0
Б
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
5.11.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Виктор Козлов
Вратари
Денис Костин
Александр Самонов
1-й период
05:22
Федор Гордеев
(Павел Гоголев, Энди Андреофф)
09:11
Энди Андреофф
16:54
Федор Гордеев
19:34
Никита Зоркин
2-й период
29:12
Сергей Варлов
32:08
Шелдон Ремпал
(Александр Шаров)
37:15
Григорий Панин
(Артем Пименов)
39:48
Федор Гордеев
(Алексей Яковлев, Сергей Широков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Хмелевский
(Салават Юлаев)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Салават Юлаев
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