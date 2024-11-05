В КХЛ прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе»

«ХК “Лада” уведомил Лигу, что по состоянию на 5 ноября 2024 года заработная плата за сентябрь выплачена, но есть задержка выплаты аванса за октябрь. Сроки выплаты заработной платы за октябрь ещё не наступили. Руководство клуба находится на контакте с КХЛ по этому вопросу и рассчитывает погасить задолженности в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.