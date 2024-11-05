Что с дисциплиной Кузнецова? Суперзвезда КХЛ идёт в лидерах лиги по удалениям

«Чем меньше мы общаемся с судьями, тем лучше для нас самих. Была ситуация с Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но тот хотел его удалить до конца. Я извинился перед судьёй, сказал, что это эмоции. Плюс есть же языковой барьер. Тони пока не выучил русский. Не знаю, что Тони сказал, но ещё раз попросил его и Евгения Кузнецова не общаться с судьями. У них другой менталитет. В Северной Америке постоянно идёт общение судей с игроками, Женя Кузнецов привык с ними общаться, бывает, шутит с ними. Но если у нас нет таких традиций, нужно просто концентрироваться на хоккее. Невозможно помочь команде из штрафбокса. Нужно убрать удаления и уважать культуру нашей лиги, не общаться с судьями. Судья сегодня подъехал, объяснил, мы пообщались очень вежливо», — рассказал Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Куньлунем».