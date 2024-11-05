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Камбэк, драка и буллиты: драмой завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Матч прошел в Астане. Гости первыми вышли вперед в дебюте первого периода, когда Дмитрий Кателевский на третьей минуте неотразимо выстрелил по воротам хозяев.

«Барыс» отыгрался в конце второго периода, когда за Ансар Шайхмедденов за 47 секунд до второго перерыва удачно сыграл на добивании.

В конце основного времени на 60-й минуте на пятачке «Барыса» произошла драка, в которой сошлись игрок хозяев Илья Хохлов и хоккеист «Ак Барса» Кирилл Семенов. Оба получили по две минуты за грубость.

В овертайме обошлось без заброшенных шайб.

Определение победителя встречи состоялось в серии послематчевых буллитов, где, сильнее оказались гости.

«Барыс» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции КХЛ. У «Ак Барса» 27 баллов и третье место на «Востоке».

В следующем матче астанчане на своем льду сыграют с «Автомобилистом».

Барыс
1:2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
5.11.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4213 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Никита Бояркин
Тимур Билялов
1-й период
02:57
Дмитрий Кателевский
(Кирилл Крутов)
16:58
Никита Камалов
2-й период
22:01
Егор Бабенко
39:13
Ансар Шайхмедденов
(Кирилл Савицкий, Никита Сетдиков)
3-й период
51:00
Батырлан Муратов
59:45
Илья Хохлов
59:45
Кирилл Семенов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Барабанов
(Ак Барс)
Статистика
6
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь