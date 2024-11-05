Камбэк, драка и буллиты: драмой завершился матч «Барыса» в КХЛ

Матч прошел в Астане. Гости первыми вышли вперед в дебюте первого периода, когда Дмитрий Кателевский на третьей минуте неотразимо выстрелил по воротам хозяев.
«Барыс» отыгрался в конце второго периода, когда за Ансар Шайхмедденов за 47 секунд до второго перерыва удачно сыграл на добивании.
В конце основного времени на 60-й минуте на пятачке «Барыса» произошла драка, в которой сошлись игрок хозяев Илья Хохлов и хоккеист «Ак Барса» Кирилл Семенов. Оба получили по две минуты за грубость.
В овертайме обошлось без заброшенных шайб.
Определение победителя встречи состоялось в серии послематчевых буллитов, где, сильнее оказались гости.
«Барыс» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции КХЛ. У «Ак Барса» 27 баллов и третье место на «Востоке».
В следующем матче астанчане на своем льду сыграют с «Автомобилистом».