«Амур» прервал мучения, «Металлург» закончил серию поражений. Итоги дня в КХЛ

«Амур» в этой встрече одновременно побил антирекорд КХЛ по продолжительности безголевой серии и наконец-то забил: отличился Евгений Грачёв. По игре «тигры» не заслужили поражения в основное время: они создали куда больше моментов, но чудовищные проблемы с реализацией вызывали мысли о каком-то проклятии. «Авангард», несмотря на победу, смотрелся плохо — но даже такие два очка в ситуации омичей пока важнее содержания игры.