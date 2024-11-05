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«Амур» прервал мучения, «Металлург» закончил серию поражений. Итоги дня в КХЛ

В Уфе и Астане всё решилось только в серии буллитов.

Источник: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

5 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 10, 5.11.2024, 12:00
Амур
1
Авангард
2

«Амур» в этой встрече одновременно побил антирекорд КХЛ по продолжительности безголевой серии и наконец-то забил: отличился Евгений Грачёв. По игре «тигры» не заслужили поражения в основное время: они создали куда больше моментов, но чудовищные проблемы с реализацией вызывали мысли о каком-то проклятии. «Авангард», несмотря на победу, смотрелся плохо — но даже такие два очка в ситуации омичей пока важнее содержания игры.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 10, 5.11.2024, 12:30
Адмирал
2
Металлург Мг
3

«Металлург» после провального старта сезона пришёл в себя, но в последних матчах команда Андрея Разина стала сбоить. Не обошлось без приключений и сегодня: «Магнитка» сравнительно быстро повела 2:0, но снова упустила преимущество. Очередной гол забил легионер «моряков» Джек Родевальд, набравший удивительную форму. Впрочем, в овертайме гол Люка Джонсона принёс «Металлургу» победу, прервавшую серию из трёх поражений.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 10, 5.11.2024, 15:30
Сибирь
2
Салават Юлаев
3

В Новосибирске в центре внимания были защитники. Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата» в КХЛ, побив рекорд Вячеслава Козлова, а Фёдор Гордеев не только забил первый гол в сезоне, но и сразу же оформил дубль — первый в карьере в КХЛ. Матч дошёл до серии буллитов, где победной стала последняя попытка: её реализовал Саша Хмелевски.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 10, 5.11.2024, 17:30
Барыс
1
Ак Барс
2

Игры обновлённого «Барыса» получаются малорезультативными: вот и сегодня команду на плаву держал вратарь Никита Бояркин, отразивший 43 броска из 44. Правда, на серию буллитов этих усилий уже не хватило: «Ак Барс» реализовал все свои попытки и забрал победу в Астане.

Амур
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь