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Баландин: Ротенбергу стало понятно, что он ошибся, взяв Кузнецова в СКА

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о нестабильной игре Евгения Кузнецова в СКА. Именитый форвард занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. Всего за 20 матчей 32-летний нападающий набрал 30 минут штрафа.

Источник: ska.ru

"Предвиделось, что так и будет происходить. Кузнецов психует, многое у него не получается. Для себя он всё прекрасно понимает. Мне кажется, что Ротенбергу стало понятно, что он ошибся, взяв Кузнецова в команду. Вместо него лучше было бы дать играть какому-то перспективному хоккеисту.

Думаю, что Женя будет психовать и дальше. Обычно он улыбается, хохмит, а тут у него на лице растерянность. Но я уже говорил про Кузнецова: «То, что потеряно годами, не собрать крохами». Он так и будет играть волнообразно. Будет небольшой всплеск, потому что мастерство и понимание хоккея у него есть, потом — опять затишье. Что-то он может показывать, но этого недостаточно для серьёзного хоккея.

Вариантов развития карьеры Кузнецова в СКА много, а самое тяжёлое — вернуться на высокий уровень. Он слишком много всего растерял: талант, не подкреплённый трудолюбием, — мёртвый талант«, — цитирует Баландина “РБ Спорт”.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.

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