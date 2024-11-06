Баландин: Ротенбергу стало понятно, что он ошибся, взяв Кузнецова в СКА

Думаю, что Женя будет психовать и дальше. Обычно он улыбается, хохмит, а тут у него на лице растерянность. Но я уже говорил про Кузнецова: «То, что потеряно годами, не собрать крохами». Он так и будет играть волнообразно. Будет небольшой всплеск, потому что мастерство и понимание хоккея у него есть, потом — опять затишье. Что-то он может показывать, но этого недостаточно для серьёзного хоккея.