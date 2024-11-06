КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки хоккеистов

Напомним, процедура драфта юниоров КХЛ была введена в июне 2009 года. 27 февраля 2015 года драфт юниоров КХЛ был переименован в Ярмарку юниоров. В апреле 2017 года лига отменила Ярмарку и исключила её из регламента.