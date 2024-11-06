Вайсфельд объяснил механизм Ярмарки КХЛ и её пользу для клубов и молодых хоккеистов

Единственное, я не знаю, как конкретно хотят проводить эту процедуру. Но пока, как мне видится, очень важный момент — это компенсация клубам, которые подготовили этих молодых хоккеистов. Она должна быть адекватна затратам. Условно, первый раунд должен стоить серьёзных денег. С одной стороны, люди не будут драфтовать просто так, чтобы игрок просто был. С другой стороны, клубы, у которых игрока задрафтовали, должны понимать, что получат за него достойную компенсацию. И я думаю, что это будет одним из основных предметов обсуждения в рабочей группе«, — цитирует Вайсфельда “РБ Спорт”.