Первый конфликт ФХР и независимой КХЛ. Так нужен ли в России драфт юниоров?

Напомним, КХЛ стала независимой лигой, которая больше не подчиняется ни ИИХФ, ни ФХР, а значит, вольна принимать решения так, как посчитает нужным. В этой связи никаких консультаций с Федерацией хоккея России не было, но ведомство Владислава Третьяка не могло остаться в стороне относительно данного вопроса, выступив со специальным заявлением.