Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу в упорной встрече одержали ярославцы со счётом 2:1 Б.

Источник: Чемпионат.com

На восьмой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Торпедо» Артём Мисников, которому ассистировали Михаил Орлов и Антон Силаев. «Локомотив» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Даниила Бута с передач Георгия Иванова и Дмитрия Симашева. Отметим четыре малых штрафа ярославцев во втором периоде. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победа досталась ярославцам. Победный буллит на счету Артура Каюмова.

Таким образом, ярославский «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.

Локомотив
2:1
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7538 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
Иван Бочаров
(Иван Кульбаков)
1-й период
07:21
Артем Мисников
(Михаил Орлов, Антон Силаев)
08:27
Владислав Фирстов
15:53
Георгий Иванов
19:34
Даниил Бут
(Георгий Иванов, Дмитрий Симашев)
2-й период
22:21
Никита Черепанов
27:59
Александр Полунин
29:02
Командный штраф
36:57
Михаил Орлов
37:07
Мартин Гернат
3-й период
41:02
Никита Черепанов
56:46
Сергей Гончарук
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
12
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь