Ларионов: «Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве»

Дебют Берлева? Первая игра всегда очень непростая. Он не играл семь месяцев. Мы не видели его как игрока. Он получил травму почти в самом начале тренировочного лагеря — в августе, а сейчас уже ноябрь. Для первого матча он сыграл неплохо. Дальше будет смотреть. У нас есть глубина состава, у нас есть команда ВХЛ, которая дает подпитку", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.