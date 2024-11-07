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Ларионов: «Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве»

Игорь Ларионов, главный тренер «Торпедо», прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче КХЛ.

Источник: Григорий Соколов, photo.khl.ru

"Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра, могла повернуться в любую сторону. Наших ребят с хорошей игрой, могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Это хоккей. Нет времени переживать, нужно все это переварить и двигаться дальше. Очко взяли, это радует.

Большинство? Мы играли против сильнейшей команды Лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве. Когда игра равная, появляется возможность сыграть «пять на три» или «пять на четыре», надо реализовывать. В Москве забили пару хороших голов, в этом матче не получилось. Это предопределило исход матча. Хотя в конце могли и пропустить «четыре на пять». Бывает, когда идет. Бывает, когда не получается. Мы пытались что-то поменять, внести корректировки.

Дебют Берлева? Первая игра всегда очень непростая. Он не играл семь месяцев. Мы не видели его как игрока. Он получил травму почти в самом начале тренировочного лагеря — в августе, а сейчас уже ноябрь. Для первого матча он сыграл неплохо. Дальше будет смотреть. У нас есть глубина состава, у нас есть команда ВХЛ, которая дает подпитку", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Локомотив
2:1
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7538 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
Иван Бочаров
(Иван Кульбаков)
1-й период
07:21
Артем Мисников
(Михаил Орлов, Антон Силаев)
08:27
Владислав Фирстов
15:53
Георгий Иванов
19:34
Даниил Бут
(Георгий Иванов, Дмитрий Симашев)
2-й период
22:21
Никита Черепанов
27:59
Александр Полунин
29:02
Командный штраф
36:57
Михаил Орлов
37:07
Мартин Гернат
3-й период
41:02
Никита Черепанов
56:46
Сергей Гончарук
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
12
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь