Ларионов: «Мы играли против сильнейшей команды лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве»

"Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра, могла повернуться в любую сторону. Наших ребят с хорошей игрой, могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Это хоккей. Нет времени переживать, нужно все это переварить и двигаться дальше. Очко взяли, это радует.
Большинство? Мы играли против сильнейшей команды Лиги. Это ответ на вопрос, почему не получилось в большинстве. Когда игра равная, появляется возможность сыграть «пять на три» или «пять на четыре», надо реализовывать. В Москве забили пару хороших голов, в этом матче не получилось. Это предопределило исход матча. Хотя в конце могли и пропустить «четыре на пять». Бывает, когда идет. Бывает, когда не получается. Мы пытались что-то поменять, внести корректировки.
Дебют Берлева? Первая игра всегда очень непростая. Он не играл семь месяцев. Мы не видели его как игрока. Он получил травму почти в самом начале тренировочного лагеря — в августе, а сейчас уже ноябрь. Для первого матча он сыграл неплохо. Дальше будет смотреть. У нас есть глубина состава, у нас есть команда ВХЛ, которая дает подпитку", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.