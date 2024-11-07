Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Амур» проиграл «Металлургу» и продлил свою серию поражений до 10 матчей

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась трудовой победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

На пятой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Металлурга» Борис Осипович, которому ассистировали Егор Коробкин и Денис Зернов. «Амур» сравнял счёт в начале второго периода благодаря голу Алекса Бродхёрста с передачи Владислава Барулина. Матч сопровождался стычками и обоюдными удалениями. Он завершился в овертайме победой магнитогорцев. Победный гол в большинстве на счету Валерия Орехова.

Таким образом, «Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.

Амур
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6300 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Вратари
Дмитрий Лозебников
Александр Смолин
1-й период
02:28
Командный штраф
04:48
Борис Осипович
(Егор Коробкин)
2-й период
21:59
Алекс Бродхерст
(Владислав Барулин)
33:55
Владислав Барулин
33:55
Алексей Маклюков
39:53
Робин Пресс
3-й период
42:27
Игнат Коротких
42:27
Валерий Орехов
Овертайм
61:12
Александр Хохлачев
61:22
Валерий Орехов
(Данила Юров)
Статистика
8
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь