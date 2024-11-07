«Амур» проиграл «Металлургу» и продлил свою серию поражений до 10 матчей

На пятой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Металлурга» Борис Осипович, которому ассистировали Егор Коробкин и Денис Зернов. «Амур» сравнял счёт в начале второго периода благодаря голу Алекса Бродхёрста с передачи Владислава Барулина. Матч сопровождался стычками и обоюдными удалениями. Он завершился в овертайме победой магнитогорцев. Победный гол в большинстве на счету Валерия Орехова.