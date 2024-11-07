«Адмирал» пропустил за 2 секунды до конца основного времени, но обыграл «Авангард» в ОТ

Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.
Уже на 25-й секунде счёт открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше с передачи Николая Прохоркина.
«Адмиралу» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря голу Никиты Сошникова, которому ассистировали Либор Шулак и Марио Грман.
Хозяева впервые вышли вперёд в матче в третьем периоде, когда отличился Степан Старков с передач Либора Шулака и Ивана Муранова. Финальный штурм «Авангарда» увенчался успехом, за две с половиной секунды до конца дубль оформил Рид Буше.
Победу в овертайме одержал «Адмирал» благодаря голу Вячеслава Основина.
«Адмирал» одержал третью победу в последних четырёх матчах.