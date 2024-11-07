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«Адмирал» пропустил за 2 секунды до конца основного времени, но обыграл «Авангард» в ОТ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Уже на 25-й секунде счёт открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше с передачи Николая Прохоркина.

«Адмиралу» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря голу Никиты Сошникова, которому ассистировали Либор Шулак и Марио Грман.

Хозяева впервые вышли вперёд в матче в третьем периоде, когда отличился Степан Старков с передач Либора Шулака и Ивана Муранова. Финальный штурм «Авангарда» увенчался успехом, за две с половиной секунды до конца дубль оформил Рид Буше.

Победу в овертайме одержал «Адмирал» благодаря голу Вячеслава Основина.

«Адмирал» одержал третью победу в последних четырёх матчах.

Адмирал
3:2
0:1, 1:0, 1:1
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Сергей Звягин
Вратари
Андрей Мишуров
Павел Хомченко
(Павел Хомченко, Павел Хомченко)
1-й период
00:25
Рид Буше
(Николай Прохоркин)
12:58
Марио Грман
19:01
Либор Шулак
2-й период
24:27
Никита Сошников
(Либор Шулак, Марио Грман)
28:13
Николай Прохоркин
34:47
Илья Рейнгардт
37:50
Степан Старков
3-й период
45:09
Артем Чмыхов
47:47
Степан Старков
(Либор Шулак, Иван Муранов)
59:58
Рид Буше
(Иван Игумнов, Николай Прохоркин)
Овертайм
60:45
Вячеслав Основин
(Степан Старков)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Авангард
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