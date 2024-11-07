КХЛ и сербская «Црвена Звезда» договорились о стратегическом сотрудничестве

"В рамках меморандума лига и хоккейный клуб намерены обмениваться опытом и взаимодействовать во всех сферах работы — проводить мероприятия для развития детского хоккея, мастер-классы и презентацию КХЛ для повышения квалификации тренеров, совместные тренировочные сборы российских и сербских игроков, а также соревнования между клубами Сербии и российскими хоккейными школами системы КХЛ.
Кроме того, планируются практические семинары и теоретические занятия по подготовке судей, научно-методические конференции и работа по техническому оснащению хоккейной инфраструктуры Сербии", — говорится в сообщении.
«Мы не забегаем вперед, но в один момент будет здорово, чтобы сербский клуб был представлен на карте КХЛ и хоккей стал еще одной важной частью нашей дружбы», — заявил директор «Црвены Звезды» Ненад Стойков.