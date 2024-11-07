КХЛ и сербская «Црвена Звезда» договорились о стратегическом сотрудничестве

"В рамках меморандума лига и хоккейный клуб намерены обмениваться опытом и взаимодействовать во всех сферах работы — проводить мероприятия для развития детского хоккея, мастер-классы и презентацию КХЛ для повышения квалификации тренеров, совместные тренировочные сборы российских и сербских игроков, а также соревнования между клубами Сербии и российскими хоккейными школами системы КХЛ.