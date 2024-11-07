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Громкую сенсацию отменили в матче «Барыса»

«Барыс» потерпел обидное поражение от «Автомобилиста» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:3. Хотя после двух периодов казахстанский клуб вел 1:0, но за 13 минут пропустил трижды и лишился возможности сотворить громкую сенсацию.

У астанчан отличился Никита Сетдиков (19-я минута). У екатеринбургской команды голы забили Никита Трямкин (47-я), Брендэн Лайпсик (54-я) и Стефан Да Коста (59-я).

«Автомобилист», набрав 30 очков, продолжает идти вторым в Восточной конференции, в которой «Барыс» находится на предпоследнем, 11-м месте, имея в активе 14 баллов.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком» 11 ноября.

Барыс
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Николай Заварухин
Вратари
Андрей Шутов
Владимир Галкин
1-й период
03:59
Илья Хохлов
11:45
Илья Хохлов
18:57
Никита Сетдиков
(Кирилл Савицкий, Никита Камалов)
2-й период
22:07
Брендан Лайпсик
28:10
Владимир Галкин
38:28
Никита Камалов
3-й период
41:59
Никита Сетдиков
43:17
Самат Данияр
46:20
Никита Трямкин
(Степан Хрипунов, Андрей Обидин)
48:44
Юрий Журавлев
53:38
Брендан Лайпсик
(Стефан Да Коста)
58:31
Стефан Да Коста
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
Статистика
16
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Автомобилист
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