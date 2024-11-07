Громкую сенсацию отменили в матче «Барыса»

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:3. Хотя после двух периодов казахстанский клуб вел 1:0, но за 13 минут пропустил трижды и лишился возможности сотворить громкую сенсацию.
У астанчан отличился Никита Сетдиков (19-я минута). У екатеринбургской команды голы забили Никита Трямкин (47-я), Брендэн Лайпсик (54-я) и Стефан Да Коста (59-я).
«Автомобилист», набрав 30 очков, продолжает идти вторым в Восточной конференции, в которой «Барыс» находится на предпоследнем, 11-м месте, имея в активе 14 баллов.
Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком» 11 ноября.