Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам обыграли «Салават Юлаев»

В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова принимали уфимский «Салават Юлаев». Перед матчем хоккеисты и зрители минутой молчания почтили память Константина Кольцова, который был игроком и тренером в обеих командах. Первый опасный момент динамовцы создали на 10-й минуте встречи, но Брэди Лайл с близкого расстояния не сумел поразить цель. В целом же в стартовой трети ближе к голу были гости, которые незадолго до ухода на перерыв все же добились своего — на пятачке удачно сработал Нэйтан Тодд.



Отыграться «зубрам» удалось в самом начале второго периода: передачей лучшего бомбардира клуба Сэма Энаса из угла площадки воспользовался Виталий Пинчук. Уже через три минуты хозяева льда были впереди: после выстрела Александра Волкова шайба попала в стекло за чужими воротами, оттуда отскочила в спину голкипера гостей, после чего пересекла линию. Правда, лидерство минчан также продлилось недолго — аккурат на экваторе поединка точный кистевой бросок под перекладину удался Александру Хмелевски.



В середине третьего периода хозяева в течение минуты организовали три голевых момента, но отличиться не смогли. Соперники также обошлись без результативных атак, упустив пару выходов один на один с голкипером минчан Егором Вельмакиным. В итоге матч вышел за пределы основного времени. В овертайме «зубры» получили право поиграть в большинстве, однако шансом не воспользовались. В итоге победитель был определен в серии буллитов, точнее в которой оказались наши парни. Две попытки реализовал Сэм Энас. Финальный счет — 3:2 в пользу «Динамо».



Эта победа стала для столичного клуба первой в текущей домашней серии после поражения от «Витязя» 4 ноября (1:4). Наша команда осталась на восьмом месте в таблице Западной конференции, набрав 25 очков за 23 игры. Следующий поединок на родном льду «зубры» проведут в воскресенье 10 октября против череповецкой «Северстали» (начало в 17.10).