В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова принимали уфимский «Салават Юлаев». Перед матчем хоккеисты и зрители минутой молчания почтили память Константина Кольцова, который был игроком и тренером в обеих командах. Первый опасный момент динамовцы создали на 10-й минуте встречи, но Брэди Лайл с близкого расстояния не сумел поразить цель. В целом же в стартовой трети ближе к голу были гости, которые незадолго до ухода на перерыв все же добились своего — на пятачке удачно сработал Нэйтан Тодд.
Отыграться «зубрам» удалось в самом начале второго периода: передачей лучшего бомбардира клуба Сэма Энаса из угла площадки воспользовался Виталий Пинчук. Уже через три минуты хозяева льда были впереди: после выстрела Александра Волкова шайба попала в стекло за чужими воротами, оттуда отскочила в спину голкипера гостей, после чего пересекла линию. Правда, лидерство минчан также продлилось недолго — аккурат на экваторе поединка точный кистевой бросок под перекладину удался Александру Хмелевски.
В середине третьего периода хозяева в течение минуты организовали три голевых момента, но отличиться не смогли. Соперники также обошлись без результативных атак, упустив пару выходов один на один с голкипером минчан Егором Вельмакиным. В итоге матч вышел за пределы основного времени. В овертайме «зубры» получили право поиграть в большинстве, однако шансом не воспользовались. В итоге победитель был определен в серии буллитов, точнее в которой оказались наши парни. Две попытки реализовал Сэм Энас. Финальный счет — 3:2 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для столичного клуба первой в текущей домашней серии после поражения от «Витязя» 4 ноября (1:4). Наша команда осталась на восьмом месте в таблице Западной конференции, набрав 25 очков за 23 игры. Следующий поединок на родном льду «зубры» проведут в воскресенье 10 октября против череповецкой «Северстали» (начало в 17.10).
Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам обыграли «Салават Юлаев»
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую победу в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четверг подопечные Дмитрия Квартальнова принимали уфимский «Салават Юлаев». Перед матчем хоккеисты и зрители минутой молчания почтили память Константина Кольцова, который был игроком и тренером в обеих командах. Первый опасный момент динамовцы создали на 10-й минуте встречи, но Брэди Лайл с близкого расстояния не сумел поразить цель. В целом же в стартовой трети ближе к голу были гости, которые незадолго до ухода на перерыв все же добились своего — на пятачке удачно сработал Нэйтан Тодд.
Дмитрий Квартальнов
Виктор Козлов
Егор Вельмакин
Александр Самонов
18:25
Нэйтан Тодд
(Ярослав Цулыгин, Шелдон Ремпал)
23:29
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
26:19
Александр Волков
(Джош Брук)
30:26
Александр Хмелевский
(Данил Алалыкин, Алексей Василевский)
31:01
Даниил Сотишвили
39:33
Диллон Дюбе
48:56
Григорий Панин
61:13
Никита Зоркин
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит