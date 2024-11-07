Тренер «Барыса» озвучил главную ошибку в упущенной сенсации в КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением столичной команды со счетом 1:3.
— Игра была тяжелая, соперник мастеровитый и грамотный. Много было удалений. Было большое желание выскочить быстрее, винить-то даже некого, по самоотдаче вопросов нет. Ошибки были на возврате, до первого гола играли неплохо, но пропустили первую шайбу, а потом еще две. Команда растет от игры к игре. Мне нравится, я думаю, будем добавлять во всех компонентах. Самое главное, в движении и борьбе. Нужно ребятам набрать тот багаж, который нужен в таком хоккее, — приводит его слова Шайба.kz.
— Как вы оцените игру Андрея Шутова?
— Андрей — молодец, старался, держал нас в игре. Немного недоработали именно на возврате. Так и получилось. Ничего, ребята поддерживают его. Думаю, в дальнейшем он наберет хорошую форму и будет в порядке.
— С обороной в последние матчи все очень неплохо. Что с атакой делать?
— Создаем моменты, просто соперник сегодня много ловил шайб на себя. Они тоже не могли два с половиной периода забить. Я ведь уже сказал, что одна ошибка на возврате перевернула игру. А так бы счет был другой.
— Была возможность в большинстве упрочить счет.
— Будем нарабатывать большинство. Хорошо разыгрывал второй состав спецбригады, но соперник ловил шайбу на себя. Поэтому мы и не забили, и втроем ребята выстояли почти три минуты. Тоже можно отмечать. Мы ведь не пропустили в этот момент, «Автомобилист» забросил, потому что у нас главная ошибка была на возврате. Вот и все.
«Автомобилист» с 30 очками располагается на втором месте в Восточной конференции, в которой «Барыс» находится на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.
Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком» 11 ноября.