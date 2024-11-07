Тренер «Барыса» озвучил главную ошибку в упущенной сенсации в КХЛ

— Игра была тяжелая, соперник мастеровитый и грамотный. Много было удалений. Было большое желание выскочить быстрее, винить-то даже некого, по самоотдаче вопросов нет. Ошибки были на возврате, до первого гола играли неплохо, но пропустили первую шайбу, а потом еще две. Команда растет от игры к игре. Мне нравится, я думаю, будем добавлять во всех компонентах. Самое главное, в движении и борьбе. Нужно ребятам набрать тот багаж, который нужен в таком хоккее, — приводит его слова Шайба.kz.