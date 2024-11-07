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Тренер «Барыса» озвучил главную ошибку в упущенной сенсации в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал матч против «Автомобилиста» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением столичной команды со счетом 1:3.

— Игра была тяжелая, соперник мастеровитый и грамотный. Много было удалений. Было большое желание выскочить быстрее, винить-то даже некого, по самоотдаче вопросов нет. Ошибки были на возврате, до первого гола играли неплохо, но пропустили первую шайбу, а потом еще две. Команда растет от игры к игре. Мне нравится, я думаю, будем добавлять во всех компонентах. Самое главное, в движении и борьбе. Нужно ребятам набрать тот багаж, который нужен в таком хоккее, — приводит его слова Шайба.kz.

— Как вы оцените игру Андрея Шутова?

— Андрей — молодец, старался, держал нас в игре. Немного недоработали именно на возврате. Так и получилось. Ничего, ребята поддерживают его. Думаю, в дальнейшем он наберет хорошую форму и будет в порядке.

— С обороной в последние матчи все очень неплохо. Что с атакой делать?

— Создаем моменты, просто соперник сегодня много ловил шайб на себя. Они тоже не могли два с половиной периода забить. Я ведь уже сказал, что одна ошибка на возврате перевернула игру. А так бы счет был другой.

— Была возможность в большинстве упрочить счет.

— Будем нарабатывать большинство. Хорошо разыгрывал второй состав спецбригады, но соперник ловил шайбу на себя. Поэтому мы и не забили, и втроем ребята выстояли почти три минуты. Тоже можно отмечать. Мы ведь не пропустили в этот момент, «Автомобилист» забросил, потому что у нас главная ошибка была на возврате. Вот и все.

«Автомобилист» с 30 очками располагается на втором месте в Восточной конференции, в которой «Барыс» находится на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком» 11 ноября.

Барыс
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3287 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Николай Заварухин
Вратари
Андрей Шутов
Владимир Галкин
1-й период
03:59
Илья Хохлов
11:45
Илья Хохлов
18:57
Никита Сетдиков
(Кирилл Савицкий, Никита Камалов)
2-й период
22:03
Командный штраф
22:07
Брендан Лайпсик
28:10
Владимир Галкин
31:48
Командный штраф
38:28
Никита Камалов
3-й период
41:59
Никита Сетдиков
42:15
Самат Данияр
43:17
Командный штраф
46:20
Никита Трямкин
(Андрей Обидин, Степан Хрипунов)
48:44
Юрий Журавлев
51:51
Командный штраф
53:38
Брендан Лайпсик
(Стефан Да Коста)
58:31
Стефан Да Коста
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
Статистика
16
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
8
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь