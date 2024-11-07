Встреча минского и уфимского клубов состоялась в четверг на «Минск-Арене» и закончилась викторией «Динамо» в серии послематчевых бросков — 3:2. В основное время за нашу команду забрасывали Виталий Пинчук и Сэм Энас, а в буллитной «перестрелке» свои попытки реализовали Сэм Энас (дважды) и Джордан Гросс.
«Был хороший матч, мы вымучили победу, зрителям понравилось. Ничего не было понятно до самого конца, и в итоге буллиты. В принципе, игрой доволен, но нужно улучшать реализацию моментов. Надо стараться забрасывать первыми, а в концовке играть попроще и понадежнее. Второй гол соперника — наша ошибка, все побежали на смену, кому-то надо было задержаться. Подобные ошибки могут дорого стоить в матче с такой сильной командой, — сказал Квартальнов. — Наш голкипер Андрей Кареев только сегодня был выведен из списка травмированных, но в заявке на ближайшие игры его ждать пока не стоит. Андрей чувствует себя хорошо, но он пропустил слишком много, и надо постепенно готовиться к возвращению».
Столичный клуб остался на восьмом месте в Западной конференции КХЛ, у «зубров» 25 очков после 23 матчей. Следующий поединок на родном льду хоккеисты минского «Динамо» проведут в воскресенье против череповецкой «Северстали». Начало встречи в 17.10.
Квартальнов о матче с «Салаватом Юлаевым»: вымучили победу, зрителям понравилось
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча «зубров» против «Салавата Юлаева», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча минского и уфимского клубов состоялась в четверг на «Минск-Арене» и закончилась викторией «Динамо» в серии послематчевых бросков — 3:2. В основное время за нашу команду забрасывали Виталий Пинчук и Сэм Энас, а в буллитной «перестрелке» свои попытки реализовали Сэм Энас (дважды) и Джордан Гросс.
Дмитрий Квартальнов
Виктор Козлов
Егор Вельмакин
Александр Самонов
18:25
Нэйтан Тодд
(Ярослав Цулыгин, Шелдон Ремпал)
23:29
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
26:19
Александр Волков
(Джош Брук)
30:26
Александр Хмелевский
(Данил Алалыкин, Алексей Василевский)
31:01
Даниил Сотишвили
39:33
Диллон Дюбе
48:56
Григорий Панин
61:13
Никита Зоркин
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит