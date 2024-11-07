Квартальнов о матче с «Салаватом Юлаевым»: вымучили победу, зрителям понравилось

Встреча минского и уфимского клубов состоялась в четверг на «Минск-Арене» и закончилась викторией «Динамо» в серии послематчевых бросков — 3:2. В основное время за нашу команду забрасывали Виталий Пинчук и Сэм Энас, а в буллитной «перестрелке» свои попытки реализовали Сэм Энас (дважды) и Джордан Гросс.



«Был хороший матч, мы вымучили победу, зрителям понравилось. Ничего не было понятно до самого конца, и в итоге буллиты. В принципе, игрой доволен, но нужно улучшать реализацию моментов. Надо стараться забрасывать первыми, а в концовке играть попроще и понадежнее. Второй гол соперника — наша ошибка, все побежали на смену, кому-то надо было задержаться. Подобные ошибки могут дорого стоить в матче с такой сильной командой, — сказал Квартальнов. — Наш голкипер Андрей Кареев только сегодня был выведен из списка травмированных, но в заявке на ближайшие игры его ждать пока не стоит. Андрей чувствует себя хорошо, но он пропустил слишком много, и надо постепенно готовиться к возвращению».



Столичный клуб остался на восьмом месте в Западной конференции КХЛ, у «зубров» 25 очков после 23 матчей. Следующий поединок на родном льду хоккеисты минского «Динамо» проведут в воскресенье против череповецкой «Северстали». Начало встречи в 17.10.