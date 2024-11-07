СКА проиграл «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Черноморская команда обыграла СКА в гостях впервые с октября 2017 года. «Сочи» прервал четырехматчевую серию без побед, набрал 18 очков в 22 матчах и догнал по баллам пекинский «Куньлунь Ред Стар», который идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. СКА, который не знает побед с 28 октября, идет вторым на Западе с 32 очками после 25 встреч.