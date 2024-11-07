СКА проиграл «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в четверг и завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Тимур Хафизов (13-я и 42-я минуты), также отличились Артур Тянулин (21), Андрей Никонов (52) и Даниил Авершин (57). У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (52) и Михаил Воробьев (60).
Черноморская команда обыграла СКА в гостях впервые с октября 2017 года. «Сочи» прервал четырехматчевую серию без побед, набрал 18 очков в 22 матчах и догнал по баллам пекинский «Куньлунь Ред Стар», который идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. СКА, который не знает побед с 28 октября, идет вторым на Западе с 32 очками после 25 встреч.