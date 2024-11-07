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СКА проиграл «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА в отсутствие заболевшего Евгения Кузнецова потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на своем льду «Сочи».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в четверг и завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Тимур Хафизов (13-я и 42-я минуты), также отличились Артур Тянулин (21), Андрей Никонов (52) и Даниил Авершин (57). У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (52) и Михаил Воробьев (60).

Черноморская команда обыграла СКА в гостях впервые с октября 2017 года. «Сочи» прервал четырехматчевую серию без побед, набрал 18 очков в 22 матчах и догнал по баллам пекинский «Куньлунь Ред Стар», который идет на 10-м месте в таблице Западной конференции. СКА, который не знает побед с 28 октября, идет вторым на Западе с 32 очками после 25 встреч.

СКА
2:5
0:1, 0:1, 2:3
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12026 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Зубов
Вратари
Егор Заврагин
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Сергей Иванов
1-й период
12:51
Тимур Хафизов
16:42
Валентин Зыков
2-й период
20:33
Артур Тянулин
(Джесси Грэм)
23:25
Сергей Попов
30:28
Роман Манухов
33:19
Командный штраф
37:07
Илья Федотов
39:46
Иван Демидов
3-й период
41:32
Тимур Хафизов
(Джесси Грэм, Артемий Кузнецов)
47:55
Николай Чебыкин
51:13
Марат Хайруллин
51:48
Андрей Никонов
(Глеб Корягин)
56:47
Данил Авершин
(Тимур Хафизов, Сергей Иванов)
59:32
Михаил Воробьев
(Валентин Зыков, Марат Хайруллин)
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Сочи
КХЛ: таблица и календарь