Дебютный гол Пивчулина принес «Спартаку» третью победу над ЦСКА в сезоне

В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Счет в матче открыл Александр Барабанов (2), который после ассистировал Кириллу Семенову (12) и довел счет голевым передачам в КХЛ до ста, также у победителей отличились Митч Миллер (36) и Дмитрий Яшкин (55). Хозяева ответили голом Андрея Белозерова (12). «Ак Барс» одержал пятую победу в последних шести матчах и идет третьим на Востоке (29 очков). «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и занимает восьмую строчку (22 очка).