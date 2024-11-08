Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебютный гол Пивчулина принес «Спартаку» третью победу над ЦСКА в сезоне

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» в третий раз переиграл в дерби ЦСКА в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в четверг на льду ЦСКА и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. У «красно-белых» отличился Ансель Галимов (10-я минута), который во втором периоде ассистировал Данилу Пивчулину (29) и заработал сотую результативную передачу в КХЛ. 21-летний Пивчулин забросил свою дебютную шайбу в лиге. У армейцев голом отметился Максим Мамин (54).

Сотый матч в КХЛ провел форвард «Спартака» Михаил Мальцев.

«Спартак» в нынешнем сезоне выиграл все матчи против ЦСКА. Команды встретятся друг с другом в регулярном чемпионате еще трижды, ближайший матч также пройдет на арене ЦСКА 19 декабря.

«Красно-белые» одержали четвертую победу подряд, набрали 33 очка в 23 матчах и вышли на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, обойдя петербургский СКА. ЦСКА прервал серию из трех побед и располагается в таблице Запада на шестой позиции с 27 очками после 22 встреч.

В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Счет в матче открыл Александр Барабанов (2), который после ассистировал Кириллу Семенову (12) и довел счет голевым передачам в КХЛ до ста, также у победителей отличились Митч Миллер (36) и Дмитрий Яшкин (55). Хозяева ответили голом Андрея Белозерова (12). «Ак Барс» одержал пятую победу в последних шести матчах и идет третьим на Востоке (29 очков). «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и занимает восьмую строчку (22 очка).

ЦСКА
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9521 зритель
Главные тренеры
Илья Воробьев
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов)
Дмитрий Николаев
1-й период
09:46
Ансель Галимов
2-й период
28:06
Данил Пивчулин
(Ансель Галимов, Даниэль Усманов)
28:24
Никита Охотюк
33:54
Максим Мамин
(Максим Соркин, Егор Фатеев)
3-й период
52:15
Николай Голдобин
54:38
Командный штраф
58:44
Владислав Каменев
Овертайм
60:00
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь