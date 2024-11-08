Дебютный гол Пивчулина принес «Спартаку» третью победу над ЦСКА в сезоне

Встреча прошла в четверг на льду ЦСКА и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. У «красно-белых» отличился Ансель Галимов (10-я минута), который во втором периоде ассистировал Данилу Пивчулину (29) и заработал сотую результативную передачу в КХЛ. 21-летний Пивчулин забросил свою дебютную шайбу в лиге. У армейцев голом отметился Максим Мамин (54).
Сотый матч в КХЛ провел форвард «Спартака» Михаил Мальцев.
«Спартак» в нынешнем сезоне выиграл все матчи против ЦСКА. Команды встретятся друг с другом в регулярном чемпионате еще трижды, ближайший матч также пройдет на арене ЦСКА 19 декабря.
«Красно-белые» одержали четвертую победу подряд, набрали 33 очка в 23 матчах и вышли на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, обойдя петербургский СКА. ЦСКА прервал серию из трех побед и располагается в таблице Запада на шестой позиции с 27 очками после 22 встреч.
В другом матче дня казанский «Ак Барс» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в татарстанском дерби со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Счет в матче открыл Александр Барабанов (2), который после ассистировал Кириллу Семенову (12) и довел счет голевым передачам в КХЛ до ста, также у победителей отличились Митч Миллер (36) и Дмитрий Яшкин (55). Хозяева ответили голом Андрея Белозерова (12). «Ак Барс» одержал пятую победу в последних шести матчах и идет третьим на Востоке (29 очков). «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и занимает восьмую строчку (22 очка).