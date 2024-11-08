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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв назвал причины поражения от «Спартака»

Главный тренер ХК ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2).

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— Было предостаточно моментов, чтобы сравнять счёт и выйти вперёд. Не нашли путь к воротам, больше одной шайбы не забили. В этом была разница.

— Неприятно, что проиграли «Спартаку» третье дерби сезона?

— Неприятно очень, практически в одну шайбу всё. Сказал ребятам, что надо платить по долгам и переламывать. Но одной шайбы мало.

— Пауза повлияла на ход матча?

— Игровой ритм сбивается. Повлияла, наверное, но это не оправдание.

— Каков статус защитника Владислава Провольнева, который снова оказался вне заявки?

— Мы на него рассчитываем, но него показатель «плюс-минус» не очень, если вы посмотрите. Посмотрим, может, с «Ладой» сыграет.

— Команда хорошо проявила себя на вбрасываниях.

— Вбрасывания — это хорошо, но очки считаются по-другому.

— Была уверенность, когда брали запрос по поводу отмены первой шайбы в ворота ЦСКА?

— Да, ребята сверху работают, там была помеха нашему вратарю, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9521 зритель
Главные тренеры
Илья Воробьев
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов)
Дмитрий Николаев
1-й период
09:46
Ансель Галимов
2-й период
28:06
Данил Пивчулин
(Ансель Галимов, Даниэль Усманов)
28:24
Никита Охотюк
33:54
Максим Мамин
(Максим Соркин, Егор Фатеев)
3-й период
52:15
Николай Голдобин
54:38
Командный штраф
58:44
Владислав Каменев
Овертайм
60:00
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь