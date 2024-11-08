Жамнов: Одна из немногих побед в сезоне, после которой было приятно зайти в раздевалку

В эпизоде с пропущенным голом коллективная ошибка. Конечно, нападающий должен был быть там. В перерыве мы всё это показали, и в третьем периоде таких ошибок уже не совершали. В обороне надо играть правильно. У нас в сезоне, бывало, такое, что двое обороняются, а трое катаются. Сейчас сыграли более ответственно. Ребята молодцы. Не так это быстро всё схватывается, но уже видны сдвиги в положительную сторону«, — передаёт слова Жамнова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.