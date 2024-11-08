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Жамнов: Одна из немногих побед в сезоне, после которой было приятно зайти в раздевалку

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч с ЦСКА (2:1).

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"Хорошая игра, обоюдоострая, с сильным соперником. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Радует, что играли все 60 минут.

Я стараюсь говорить хорошие вещи, я же не узурпатор. Просто сегодня я сказал им, что одна из немногих побед в этом сезоне, когда после матча было приятно зайти в раздевалку. Сегодня у нас не было пассажиров. Все бились и старались. Да, у кого-то что-то не получается. Бывает такое, но ребята отдавались полностью.

В эпизоде с пропущенным голом коллективная ошибка. Конечно, нападающий должен был быть там. В перерыве мы всё это показали, и в третьем периоде таких ошибок уже не совершали. В обороне надо играть правильно. У нас в сезоне, бывало, такое, что двое обороняются, а трое катаются. Сейчас сыграли более ответственно. Ребята молодцы. Не так это быстро всё схватывается, но уже видны сдвиги в положительную сторону«, — передаёт слова Жамнова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.

ЦСКА
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9521 зритель
Главные тренеры
Илья Воробьев
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов)
Дмитрий Николаев
1-й период
09:46
Ансель Галимов
2-й период
28:06
Данил Пивчулин
(Ансель Галимов, Даниэль Усманов)
28:24
Никита Охотюк
33:54
Максим Мамин
(Максим Соркин, Егор Фатеев)
3-й период
52:15
Николай Голдобин
54:38
Командный штраф
58:44
Владислав Каменев
Овертайм
60:00
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь