СКА проиграл четвёртый раз подряд, «Спартак» взял московское дерби. Итоги дня в хоккее

«Авангард» завершил короткий выезд на Дальний Восток, взяв три из четырёх возможных очков, что в нынешней ситуации для омичей не так уж и плохо. Ведь за омичей до сих пор не играет Ткачёв, а недавно команду был вынужден покинуть другой лидер — Линден Вей. В атаке сегодня вся результативность гостей держалась на связке Николая Прохоркина и Рида Буше, которая организовала два гола, в том числе смогла перевести игру в овертайм за две секунды до финальной сирены. Но «Адмирал» и по сезону идёт увереннее, и сегодня своё всё равно забрал, пусть и в дополнительное время. Сделал это Вячеслав Основин.