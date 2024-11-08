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«Авангард» проваливает сезон. Превентивные меры не помогают

Омский клуб рискует не попасть в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Игра «Авангарда» в нынешнем сезоне — одно из главных разочарований. Беды омичей начались с межсезонья, когда тяжелую травму получил самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Владимир Ткачев (120 миллионов рублей в год). Пропустил старт регулярного чемпионата и еще один лидер атаки Рид Буше. До сих пор не восстановился вратарь Михаил Бердин, которого планировали в роли основного. А на прошлой неделе из-за сложностей в семье покинул «Авангард» лучший центрфорвард Линден Вей.

Источник: РИА "Новости"

Все это наложилось на дебютный сезон в качестве главного тренера Сергея Звягина — весь его опыт в этой роли ограничился пятью матчами в серии с «Локомотивом» в прошлом плей-офф. И пока очевидно, что у него не получается выстроить командную игру. Даже в выигранном матче с «Амуром» (2:1) хабаровчане выглядели намного острее, и только отличная игра вратаря Павла Хомченко позволила омичам увезти два очка. С «Адмиралом» же «Авангард» спасся в самой концовке.

Проблемы с составом омский клуб решает с помощью подписания свободных агентов — с начала межсезонья были приглашены нападающие Станислав Галиев, Алексей Макеев и Райан Спунер, а недавно «Авангард» пополнили центрфорвард Николай Прохоркин и защитник Алекс Грант. Омичи давно хотели выменять из «Спартака» нападающего Матвея Заседу и потратили на него 15 миллионов рублей, отдав при этом еще и 17-летнего защитника Ухмылова, а также права на играющего в системе «Каролины» Трикозова.

Источник: ХК "Авангард"

Макеев и Галиев неплохо начали, но быстро потерялись. Примерно то же самое можно сказать и про Спунера. Прохоркин в трех первых матчах набрал четыре очка, но где гарантия, что он сможет сохранить такой темп? Откровенно неудачным стоит назвать приобретение американского центра Кэсселса (1 очко и «-8» в 18 матчах), большего ждали от опытных защитников Дица и Коледова.

Менеджеров «Авангарда» стоит похвалить за то, что они не сидят сложа руки и не смирились с ситуацией. Непопадание в плей-офф будет катастрофой для клуба, который еще недавно выигрывал Кубок Гагарина. Но не стоило ли уйти в перезагрузку сейчас, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне?

Источник: ХК "Авангард"

Да, для нашей лиги не всегда подходит так называемый «ребилд», которым принято называть подобные процессы в заокеанских лигах. В КХЛ только думают о том, чтобы вернуть драфт, и опытных звезд на пики не разменяешь. Но и набирать скопом ветеранов, которые вплоть до начала сезона сидели без работы из-за отсутствия большого спроса — так себе стратегия.

В основном составе «Авангарда» немало молодежи — Чистяков давно стал лидером обороны, давно стабильно играет защитник 2005 года рождения, в этом сезоне полноценно закрепились нападающие Рейнгардт, Филатьев и Холодилин. Но если уж не получается подписать по-настоящему качественных свободных агентов, то не проще ли дать играть молодым игрокам на больших минутах и потихоньку подпускать остальных? Вратарь Бережной, защитники Фигурин, Мурылев, Степанов, нападающие Хворов, Голоднюк, Власенко — перспективные игроки.

В итоге получается, что в отсутствие Ткачева «Авангард» превращается в абсолютно серую команду, не способную доминировать даже против аутсайдеров. Не удается и найти замену Звягину: на российском рынке нет подходящих специалистов, а привезти тренера из Северной Америки по ходу сезона очень сложно. Но с такой игрой, какая есть сейчас, «Авангард» сильно рискует не попасть в плей-офф. А это уже будет настоящей трагедией. Но только если можно будет хоть немного поверить в светлое будущее, отношение к этой трагедии будет иным.

Автор: Артур Хайруллин

Адмирал
3:2
0:1, 1:0, 1:1
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
7.11.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5007 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Сергей Звягин
Вратари
Андрей Мишуров
Павел Хомченко
(Павел Хомченко, Павел Хомченко)
1-й период
00:25
Рид Буше
(Николай Прохоркин)
12:58
Марио Грман
19:01
Либор Шулак
2-й период
24:27
Никита Сошников
(Либор Шулак, Марио Грман)
28:13
Николай Прохоркин
34:47
Илья Рейнгардт
37:50
Степан Старков
3-й период
45:09
Артем Чмыхов
47:47
Степан Старков
(Либор Шулак, Иван Муранов)
59:58
Рид Буше
(Станислав Галиев, Николай Прохоркин)
Овертайм
60:45
Вячеслав Основин
(Степан Старков)
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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