«Авангард» проваливает сезон. Превентивные меры не помогают

В итоге получается, что в отсутствие Ткачева «Авангард» превращается в абсолютно серую команду, не способную доминировать даже против аутсайдеров. Не удается и найти замену Звягину: на российском рынке нет подходящих специалистов, а привезти тренера из Северной Америки по ходу сезона очень сложно. Но с такой игрой, какая есть сейчас, «Авангард» сильно рискует не попасть в плей-офф. А это уже будет настоящей трагедией. Но только если можно будет хоть немного поверить в светлое будущее, отношение к этой трагедии будет иным.