«Локомотив» доминирует в КХЛ. Никитин построил команду-машину

При этом результат в команде делают в том числе молодые ребята: Исаев, Ульев, Берёзкин, Бут. Сильно прибавил Каюмов, высокий уровень держат опытные Елесин и Шалунов, ко двору пришёлся Радулов. Даже два ярославских легионера — Гернат и Фрейз — не выпадают из обоймы, как это иногда случается в КХЛ. Во всём этом заслуга тренерского штаба, сумевшего собрать и выстроить вокруг себя коллектив единомышленников. Если бы хоккеисты мучились на льду и не принимали бы никитинский хоккей — нынешнего доминирования мы бы не видели.