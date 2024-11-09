Такого в российском хоккее ещё не было! Защитник (!) «Лады» забил изумительный лакросс-гол

Отметим, что Шараканов является воспитанником московского клуба «Динамо». В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ за родную команду, а в «Ладе» выступает на правах аренды. В двух предыдущих встречах сезона Магомед также забивал в ворота «Динамо».