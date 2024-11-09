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«Металлург» одержал третью победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Данил Башкиров с передач Бориса Осиповича и Артёма Минулина открыл счёт во встрече.

На 11-й секунде второго периода Скотт Уилсон с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество «Металлурга». На 14-й минуте периода Люк Джонсон с передач Данила Башкирова и Алексея Маклюкова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Илья Морозов с передач Валентина Пьянова и Максима Карпова размочил счёт в матче.

В конце встречи Денис Зернов установил окончательный счёт в матче.

Сибирь
1:4
0:1, 1:2, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
9.11.2024, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Андрей Разин
Вратари
Денис Костин
(Денис Костин)
Илья Набоков
1-й период
02:59
Денис Костин
09:22
Данил Башкиров
(Борис Осипович, Артем Минулин)
2-й период
20:11
Скотт Уилсон
(Денис Зернов, Дмитрий Силантьев)
20:37
Никита Михайлис
33:20
Люк Джонсон
(Алексей Маклюков, Данил Башкиров)
35:52
Федор Гордеев
36:01
Илья Морозов
(Валентин Пьянов, Максим Карпов)
3-й период
46:08
Денис Зернов
47:52
Никита Коротков
52:56
Алексей Маклюков
55:11
Владислав Еременко
57:15
Валерий Орехов
59:33
Денис Зернов
(Робин Пресс, Андрей Козлов)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Сибирь
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