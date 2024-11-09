«Металлург» одержал третью победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»

На 11-й секунде второго периода Скотт Уилсон с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество «Металлурга». На 14-й минуте периода Люк Джонсон с передач Данила Башкирова и Алексея Маклюкова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Илья Морозов с передач Валентина Пьянова и Максима Карпова размочил счёт в матче.